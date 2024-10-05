За добу "Хезболла" випустила по Ізраїлю понад 200 ракет
Київ • УНН
Ліванське угруповання "Хезболла" випустило близько 222 снарядів по Ізраїлю за добу.
Ліванське угруповання "Хезболла" випустили по території Ізраїлю більше сотні снарядів упродовж доби. Про це повідомляє Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) у Telegram, пише УНН.
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Зазначається, що станом на п'ятницю, 4 жовтня, бойовики "Хезболли" випустили близько 222 снаряда з території Лівану по території Ізраїлю.
Нагадаємо
Армія оборони Ізраїлю заявила про ліквідацію 250 терористів "Хезболли", включно з 20 командирами, за 4 дні наземної операції в Південному Лівані. Операція включає цілеспрямовані рейди та знищення військових об'єктів.