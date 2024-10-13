«Хезболла» атаковала Израиль: 67 пострадавших
Киев • УНН
«Хезболла» нанесла удар по Израилю, в результате чего пострадали около 67 человек. Три дрона были запущены из Ливана, два сбиты, один упал в Биньямине, воздушная тревога не сработала.
Вечером "Хезболла" нанесла удар по Израилю, в результате чего пострадали около 67 человек. Об этом сообщает The Jerusalem Post, передает УНН.
Детали
По информации, четверо из пострадавших получили критические ранения, пятеро - тяжелые, а 14 - легкие, но нуждались в госпитализации. Еще около 20 человек получили незначительные травмы и не были госпитализированы.
Дроны были запущены из Ливана во время ракетного обстрела.
Всего в сторону Израиля было выпущено три беспилотника: два из них удалось сбить, но один прошел в глубину страны и упал в Биньямини.
Отмечается, что воздушная тревога не сработала во время атаки.
За сутки "Хезболла" выпустила по Израилю более 200 ракет4 октября 2024, 21:56 • 18051 просмотр