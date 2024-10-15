Израиль нанес удар по "Хезболле" в Ливане: по меньшей мере 21 погибший
Киев • УНН
Израильский авиаудар по дому в Айтоу, Ливан, привел к гибели по меньшей мере 21 человека и ранению 8. Атака является частью более широкой операции Израиля против "Хезболлы" в различных регионах Ливана.
Израиль наносит удар по "Хезболле" в Ливане, в результате которого погибли по меньшей мере 21 человек. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
По данным ливанских медицинских служб, авиаудар произошел в городке Айтоу. Он поразил дом, который арендовали перемещенные лица. В то же время миллионы израильтян вынуждены прятаться от ответных обстрелов с ливанской стороны.
Этот удар стал частью более широкой израильской операции, которая до сих пор сосредотачивалась на южном Ливане, долине Бекаа и пригородах Бейрута. В результате атаки также были ранены по меньшей мере восемь человек, сообщили в министерстве здравоохранения Ливана.
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