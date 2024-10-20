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ЦАХАЛ готовит атаки на экономические объекты "Хезболлы" в Ливане

ЦАХАЛ готовит атаки на экономические объекты "Хезболлы" в Ливане

Киев  •  УНН

20 октября 2024, 19:00  •  5317 просмотра

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Израиль планирует атаковать финансовые центры "Хезболлы" в Ливане, предупреждая местных жителей держаться подальше. Напряженность на границе сохраняется с октября, приведя к многочисленным жертвам и массовому перемещению населения.

ЦАХАЛ готовит атаки на экономические объекты "Хезболлы" в Ливане. Об этом сообщает Армия обороны Израиля, передает УНН.

Детали

Пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари проинформировал, что жителям Ливана будет отправлено предупреждение держаться подальше от мест, связанных с финансированием "Хезболлы".

Напряженность на границе между Ливаном и Израилем сохраняется с начала военных действий в секторе Газа в октябре прошлого года, когда "Хезболла" начала обстреливать север Израиля в поддержку палестинского движения ХАМАС. Это привело к массовой эвакуации местного населения.

Согласно официальным данным, в результате конфликта погибло 37 человек, а более трех тысяч получили ранения, среди которых есть дети и мирные жители. В ходе авиаударов ЦАХАЛ пострадали и гражданские объекты, такие как больницы и жилые дома. Общие потери среди населения Ливана приблизились к двум с половиной тысячам человек.

Более 1,2 миллиона ливанцев были вынуждены покинуть свои дома, из которых только 250 тысяч получили убежище во временных укрытиях. Более трехсот тысяч беженцев выехали в Сирию, а более восьми тысяч - в Ирак. Около 260 тысяч человек в Ливане остались без доступа к чистой воде.

Несмотря на значительные потери, "Хезболла" продолжает наземные боевые действия. ЦАХАЛ также сообщал о погибших и раненых среди израильских военных в южном Ливане, в то время как ракетные обстрелы со стороны "Хезболлы" не прекращаются и их дальность значительно возросла.

Израиль нанес удар по "Хезболле" в Ливане: по меньшей мере 21 погибший15 октября 2024, 01:50 • 16526 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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