ЦАХАЛ готовит атаки на экономические объекты "Хезболлы" в Ливане
Киев • УНН
Израиль планирует атаковать финансовые центры "Хезболлы" в Ливане, предупреждая местных жителей держаться подальше. Напряженность на границе сохраняется с октября, приведя к многочисленным жертвам и массовому перемещению населения.
ЦАХАЛ готовит атаки на экономические объекты "Хезболлы" в Ливане. Об этом сообщает Армия обороны Израиля, передает УНН.
Детали
Пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари проинформировал, что жителям Ливана будет отправлено предупреждение держаться подальше от мест, связанных с финансированием "Хезболлы".
Напряженность на границе между Ливаном и Израилем сохраняется с начала военных действий в секторе Газа в октябре прошлого года, когда "Хезболла" начала обстреливать север Израиля в поддержку палестинского движения ХАМАС. Это привело к массовой эвакуации местного населения.
Согласно официальным данным, в результате конфликта погибло 37 человек, а более трех тысяч получили ранения, среди которых есть дети и мирные жители. В ходе авиаударов ЦАХАЛ пострадали и гражданские объекты, такие как больницы и жилые дома. Общие потери среди населения Ливана приблизились к двум с половиной тысячам человек.
Более 1,2 миллиона ливанцев были вынуждены покинуть свои дома, из которых только 250 тысяч получили убежище во временных укрытиях. Более трехсот тысяч беженцев выехали в Сирию, а более восьми тысяч - в Ирак. Около 260 тысяч человек в Ливане остались без доступа к чистой воде.
Несмотря на значительные потери, "Хезболла" продолжает наземные боевые действия. ЦАХАЛ также сообщал о погибших и раненых среди израильских военных в южном Ливане, в то время как ракетные обстрелы со стороны "Хезболлы" не прекращаются и их дальность значительно возросла.
Израиль нанес удар по "Хезболле" в Ливане: по меньшей мере 21 погибший15 октября 2024, 01:50 • 16526 просмотров