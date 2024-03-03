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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Ізраїль: палестинці біля конвою ООН в Газі загинули через тисняву, а не через удар ЦАХАЛу

Київ • УНН

 • 33181 перегляди

Палестинці біля гуманітарного конвою ООН в Газі загинули в тисняві, а не в результаті ізраїльського удару, згідно з попереднім ізраїльським військовим розслідуванням.

Ізраїль: палестинці біля конвою ООН в Газі загинули через тисняву, а не через удар ЦАХАЛу

Армія Ізраїлю поки не знайшла підтверджень тому, що її військовослужбовці стріляли по натовпу біля гуманітарного конвою в секторі Газа, більшість людей загинули через тисняву, але зафіксували постріли по окремих мародерах, які могли загрожувати ізраїльтянам. Про це заявив офіційний представник ізраїльської армії Даніель Хагарі, передає Reuters, пише УНН.

Деталі

Армія оборони Ізраїлю завершила попереднє розслідування інциденту, в ході якого громадянські особи в секторі Газа були затоптані на смерть і отримали травми, коли були вбиті в конвою. Більшість палестинців були вбиті і постраждали в результаті тисняви

сказав Хагарі.

Контекст

Ізраїль виявився під вогнем критики після гибелі десятків мирних жителів у ході метушні в секторі Гази 29 лютого, коли палестинці зібралися біля вантажівок ООН з гуманітарною допомогою. Низка країн підтримали заклик ООН про проведення розслідування.

ООН підтверджує сексуальне насильство Ізраїлю над палестинськими жінками23.02.24, 03:26 • 33950 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Війна
Reuters
Організація Об'єднаних Націй
Армія оборони Ізраїлю
Даніель Хагарі
Сектор Газа
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