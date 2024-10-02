Ізраїль завдав авіаударів по Бейруту у відповідь на атаку Ірану
Київ • УНН
Ізраїль розпочав нові авіаудари на об'єкти Хезболли в Бейруті вночі 2 жовтня. Це відповідь на ракетну атаку Ірану на Ізраїль, що відбулася напередодні.
Ізраїль розпочав нові авіаудари на Бейрут у відповідь на ракетну атаку Ірану. Про це повідомляє CNN, передає УНН.
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Ізраїль розпочав військові дії проти об'єктів Хезболли в Бейруті, завдавши нових авіаударів у ніч на 2 жовтня. Ці дії стали відповіддю на ракетну атаку Ірану на Ізраїль, що відбулася напередодні.
Армія оборони Ізраїлю перед початком атак закликали мешканців кількох кварталів у південних передмістях Бейрута евакуюватися через загрозу, пов'язану з "небезпечними об'єктами, що належать Хезболлі".
Нагадаємо
1 жовтня південні райони Бейрута вже зазнали щонайменше шести ізраїльських авіаударів у рамках операції проти Хезболли.
Посол Ізраїлю в ООН попереджає про "болючу відповідь" Ірану02.10.24, 00:25 • 20287 переглядiв