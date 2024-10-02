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Израиль нанес авиаудары по Бейруту в ответ на атаку Ирана

Израиль нанес авиаудары по Бейруту в ответ на атаку Ирана

Киев  •  УНН

2 октября 2024, 03:09  •  2390 просмотра

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Израиль начал новые авиаудары по объектам Хезболлы в Бейруте ночью 2 октября. Это ответ на ракетную атаку Ирана на Израиль, состоявшуюся накануне.

Израиль начал новые авиаудары на Бейрут в ответ на ракетную атаку Ирана. Об этом сообщает CNN, передает УНН.

Детали

Израиль начал военные действия против объектов Хезболлы в Бейруте, нанеся новые авиаудары в ночь на 2 октября. Эти действия стали ответом на ракетную атаку Ирана на Израиль, состоявшуюся накануне.

Армия обороны Израиля перед началом атак призвали жителей нескольких кварталов в южных пригородах Бейрута эвакуироваться из-за угрозы, связанной с "опасными объектами, принадлежащими Хезболле".

Напомним

1 октября южные районы Бейрута уже подверглись по меньшей мере шести израильских авиаударов в рамках операции против Хезболлы.

Посол Израиля в ООН предупреждает о "болезненном ответе" Ирану1 октября 2024, 21:25 • 9767 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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