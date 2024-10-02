Израиль нанес авиаудары по Бейруту в ответ на атаку Ирана
Киев • УНН
Израиль начал новые авиаудары по объектам Хезболлы в Бейруте ночью 2 октября. Это ответ на ракетную атаку Ирана на Израиль, состоявшуюся накануне.
Израиль начал новые авиаудары на Бейрут в ответ на ракетную атаку Ирана. Об этом сообщает CNN, передает УНН.
Детали
Израиль начал военные действия против объектов Хезболлы в Бейруте, нанеся новые авиаудары в ночь на 2 октября. Эти действия стали ответом на ракетную атаку Ирана на Израиль, состоявшуюся накануне.
Армия обороны Израиля перед началом атак призвали жителей нескольких кварталов в южных пригородах Бейрута эвакуироваться из-за угрозы, связанной с "опасными объектами, принадлежащими Хезболле".
Напомним
1 октября южные районы Бейрута уже подверглись по меньшей мере шести израильских авиаударов в рамках операции против Хезболлы.
Посол Израиля в ООН предупреждает о "болезненном ответе" Ирану1 октября 2024, 21:25 • 9767 просмотров