Посол Израиля в ООН предупреждает о "болезненном ответе" Ирана

Посол Израиля в ООН созывает чрезвычайную сессию и предупреждает о "болезненном ответе" Ирана. Об этом сообщает CNN, передает УНН.

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Посол Израиля в ООН призвал созвать срочную сессию Совета Безопасности ООН после ракетного удара Ирана по Израилю.

Израиль имеет право на самозащиту. Мы будем действовать. Иран скоро почувствует последствия своих действий. Ответ будет болезненным