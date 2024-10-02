Посол Израиля в ООН предупреждает о "болезненном ответе" Ирана
Киев • УНН
Посол Израиля в ООН призвал созвать срочную сессию Совета Безопасности после ракетного удара Ирана. Он предупредил о "болезненном ответе" и отметил масштабы нападения, которое заставило 10 миллионов израильтян прятаться в бомбоубежищах.
Посол Израиля в ООН созывает чрезвычайную сессию и предупреждает о "болезненном ответе" Ирана. Об этом сообщает CNN, передает УНН.
Детали
Посол Израиля в ООН призвал созвать срочную сессию Совета Безопасности ООН после ракетного удара Ирана по Израилю.
Израиль имеет право на самозащиту. Мы будем действовать. Иран скоро почувствует последствия своих действий. Ответ будет болезненным
Он также отметил масштабы нападения, подчеркнув, что 10 миллионов израильтян были вынуждены прятаться в бомбоубежищах.
Представьте, что все население Нью-Йорка должно искать убежище за несколько минут - дети, младенцы, пожилые люди. Именно это произошло в Израиле
Он охарактеризовал Иран как "террористическое государство", которое показало миру "свое истинное лицо", призывая к решительным действиям мирового сообщества.
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