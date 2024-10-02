Посол Ізраїлю в ООН попереджає про "болючу відповідь" Ірану
Київ • УНН
Посол Ізраїлю в ООН закликав скликати термінову сесію Ради Безпеки після ракетного удару Ірану. Він попередив про "болючу відповідь" та наголосив на масштабах нападу, який змусив 10 мільйонів ізраїльтян ховатися в бомбосховищах.
Посол Ізраїлю в ООН скликає надзвичайну сесію та попереджає про "болючу відповідь" Ірану. Про це повідомляє CNN, передає УНН.
Деталі
Посол Ізраїлю в ООН закликав скликати термінову сесію Ради Безпеки ООН після ракетного удару Ірану по Ізраїлю.
Ізраїль має право на самозахист. Ми будемо діяти. Іран скоро відчує наслідки своїх дій. Відповідь буде болючою
Він також наголосив на масштабах нападу, підкресливши, що 10 мільйонів ізраїльтян були змушені ховатися в бомбосховищах.
Уявіть, що все населення Нью-Йорка повинне шукати притулок за кілька хвилин - діти, немовлята, літні люди. Саме це сталося в Ізраїлі
Він охарактеризував Іран як "терористичну державу", яка показала світу "своє справжнє обличчя", закликаючи до рішучих дій світової спільноти.
Іран застосував гіперзвукові ракети "Фатех" в атаці на Ізраїль01.10.24, 23:13 • 32481 перегляд