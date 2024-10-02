Посол Ізраїлю в ООН попереджає про "болючу відповідь" Ірану

Посол Ізраїлю в ООН закликав скликати термінову сесію Ради Безпеки після ракетного удару Ірану. Він попередив про "болючу відповідь" та наголосив на масштабах нападу, який змусив 10 мільйонів ізраїльтян ховатися в бомбосховищах.