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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Нетаньяху о ракетном ударе по Израилю: Иран совершил большую ошибку и заплатит за нее

Нетаньяху о ракетном ударе по Израилю: Иран совершил большую ошибку и заплатит за нее

Киев  •  УНН

2 октября 2024, 06:16  •  3072 просмотра

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Премьер Израиля заявил, что Иран «совершил большую ошибку», атаковав страну. США помогли отразить атаку и поддерживают Израиль, но призывают к дипломатическому урегулированию.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран, который во вторник вечером нанес массированный удар баллистическими ракетами по территории Израиля, "совершил большую ошибку и заплатит за нее", пишет УНН со ссылкой на BBC.

Иран совершил большую ошибку сегодня вечером - и он заплатит за это. Режим в Иране не понимает нашей решимости защищать себя и отомстить нашим врагам. Мы будем придерживаться установленного нами правила: кто бы на нас ни напал - мы нападем на него

сказал в своем обращении Нетаньяху.

Представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари также заявил, что действия Тегерана будут иметь серьезные последствия. По его словам, израильские и американские системы ПВО эффективно сработали против запущенных из Ирана ракет.

ЦАХАЛ: Израиль продолжит наносить удары после атаки Ирана1 октября 2024, 19:06 • 17938 просмотров

Через несколько часов после иранского обстрела израильские военные нанесли новые удары по объектам "Хезболлы" на южной окраине Бейрута. Перед этим Армия обороны Израиля предупредила местных жителей о необходимости эвакуации.

Израиль нанес авиаудары по Бейруту в ответ на атаку Ирана2 октября 2024, 03:09 • 15053 просмотра

Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан назвал удары Ирана "значительной эскалацией" и сообщил, что в целом Тегеран запустил около 200 баллистических ракет (позже такую цифру озвучило государственное телевидение Ирана).

Салливан отказался комментировать возможность ответных мер со стороны Израиля или США, но подтвердил, что американские эсминцы помогали Израилю сбивать иранские ракеты.

Как сообщил на брифинге представитель Пентагона Пэт Райдер, в отражении атаки участвовали два эсминца ВМС США, которые находятся в Средиземном море.

По данным американского военного ведомства, удары во вторник были "вдвое масштабнее" первой иранской атаки на Израиль в апреле этого года.

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон полностью поддерживает Израиль.

По словам Байдена, по его прямому указанию, американские военные "активно поддерживали оборону Израиля" во время удара.

Он также добавил, что иранская атака была отбита и оказалась неэффективной.

Вице-президент и кандидат в президенты от Демократической партии на предстоящих выборах Камала Харрис заявила, что наблюдала за атакой в реальном времени из Белого дома вместе с Байденом.

Она сказала, что полностью поддержала решение Байдена приказать американским кораблям сбивать ракеты, нацеленные на Израиль.

Министр обороны США Ллойд Остин написал в ночь на среду в соцсети X, что Вашингтон по-прежнему привержен достижению дипломатического урегулирования, но при этом готов защищать Израиль от иранской агрессии в случае необходимости.

Иранские власти утверждают, что наносили удары только по военным объектам в Израиле и не хотят полномасштабной войны, однако готовы отстаивать право на самооборону.

Ранее в Корпусе стражей исламской революции заявляли, что удары по Израилю стали ответом на убийство в Тегеране лидера ХАМАС Исмаила Хании, а также смерть лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы в результате удара по Бейруту в минувшую субботу.

В КСИР предупредили, что в случае ответных действий Израиль "столкнется с еще более сокрушительными атаками".

Президент Ирана Масуд Пезешкиан написал в соцсети X, что целью удара было показать Израилю, что Иран готов защищать свои интересы и своих граждан.

По его словам, во вторник Иран показал лишь долю своих возможностей, и предостерег израильские власти от дальнейшей эскалации.

Поздно вечером во вторник глава МИД Ирана Аббас Аракчи написал в соцсети X, что иранская операция завершена, и заявил, что в случае ответных действий со стороны Израиля реакция Тегерана будет "сильнее и мощнее".

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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