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ЄС засудив атаку Ірану на Ізраїль і закликав до припинення вогню

ЄС засудив атаку Ірану на Ізраїль і закликав до припинення вогню

Київ • УНН

 • 14811 перегляди

Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель засудив атаку Ірану на Ізраїль, попередивши про ризик ескалації. Він закликав до негайного припинення вогню в регіоні та підтвердив відданість ЄС запобіганню регіональної війни.

Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель засудив ракетну атаку Ірану на Ізраїль, застерігши від ризику ескалації і закликавши до негайного припинення вогню в регіоні, пише УНН.

ЄС рішуче засуджує атаку Ірану на Ізраїль. Небезпечний цикл атак та дій у відповідь ризикує вийти з-під контролю. Необхідне негайне припинення вогню у всьому регіоні. ЄС залишається повністю відданим сприянню запобіганню регіональної війни

- написав Верховний представник ЄС Жозеп Боррель 1 жовтня у X.

Доповнення

Іран 1 жовтня увечері завдав масованого удару балістичними ракетами по території Ізраїлю.

Прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що Іран "зробив велику помилку", атакувавши країну, і "заплатить за неї". США допомогли відбити атаку і підтримують Ізраїль, але закликають до дипломатичного врегулювання.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Новини Світу
izrailІзраїль
khosep-borrelЖозеп Боррель
iranІран

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