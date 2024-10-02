ЄС засудив атаку Ірану на Ізраїль і закликав до припинення вогню
Київ • УНН
Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель засудив атаку Ірану на Ізраїль, попередивши про ризик ескалації. Він закликав до негайного припинення вогню в регіоні та підтвердив відданість ЄС запобіганню регіональної війни.
Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель засудив ракетну атаку Ірану на Ізраїль, застерігши від ризику ескалації і закликавши до негайного припинення вогню в регіоні, пише УНН.
ЄС рішуче засуджує атаку Ірану на Ізраїль. Небезпечний цикл атак та дій у відповідь ризикує вийти з-під контролю. Необхідне негайне припинення вогню у всьому регіоні. ЄС залишається повністю відданим сприянню запобіганню регіональної війни
Доповнення
Іран 1 жовтня увечері завдав масованого удару балістичними ракетами по території Ізраїлю.
Прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що Іран "зробив велику помилку", атакувавши країну, і "заплатить за неї". США допомогли відбити атаку і підтримують Ізраїль, але закликають до дипломатичного врегулювання.