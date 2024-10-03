Ізраїль завдав авіаудару по центру Бейрута: ціллю була будівля біля парламенту - Reuters

Ізраїль у четвер рано вранці завдав бомбового удару по центру Бейрута, внаслідок якого загинули щонайменше шестеро людей. Метою удару стала будівля в центральному районі Бейрута, недалеко від парламенту, пише Reuters, передає УНН.

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Ізраїль заявив, що завдав точного авіаудару по Бейруту. Свідки Reuters повідомили, що чули потужний вибух, а джерело в службі безпеки сказало, що метою удару стала будівля в центральному районі Бейрута Бахура, недалеко від парламенту, що є найближчим ударом Ізраїлю по столиці Лівану.

Щонайменше шестеро людей загинули і семеро дістали поранення, повідомили представники ліванських медичних служб.

Три ракети також влучили в південне передмістя Дахія, де минулого тижня було вбито лідера "Хезболли" Хасана Насралла, і було чутно гучні вибухи, повідомили представники ліванських служб безпеки. У середу південні передмістя зазнали більш ніж десятка ізраїльських ударів.

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Армія оборони Ізраїлю закликала жителів ліванських сіл, які евакуювалися зі своїх будинків, не повертатися туди до подальших розпоряджень. "Рейди ЦАХАЛу тривають", - заявив прессекретар Адраї в четвер на каналі X.

Через день після того, як Іран випустив понад 180 ракет по Ізраїлю, Ізраїль заявив у середу, що вісім солдатів було вбито під час наземного наступу на півдні Лівану.

Ізраїльські військові заявили, що регулярні піхотні та бронетанкові підрозділи долучилися до наземних операцій у Лівані в середу.

"Хезболла" заявила, що її бійці вступили в бій з ізраїльськими військами на території Лівану. Рух повідомив про наземні зіткнення вперше відтоді, як ізраїльські війська перейшли кордон у понеділок. "Хезболла" заявила, що знищила три ізраїльські танки "Меркава" ракетами в районі прикордонного міста Марун-ель-Рас.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху у відеоролику зі співчуттями сказав: "Ми перебуваємо на піку важкої війни проти іранської "осі зла", яка хоче нас знищити".

Міністерство охорони здоров'я Лівану повідомило, що внаслідок ізраїльських повітряних нальотів протягом останніх 24 годин на півдні та в центрі країни загинули щонайменше 46 осіб.

У середу Іран заявив, що його ракетна атака - найбільший в історії напад на Ізраїль - закінчилась, якщо не буде подальших провокацій, але Ізраїль і США пообіцяли завдати жорсткого удару у відповідь.

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