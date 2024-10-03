Израиль заявил об ударе по штаб-квартире разведки "Хезболлы" в Бейруте

Армия обороны Израиля заявила, что в четверг нанесла удар по разведывательной штаб-квартире "Хезболлы" в Бейруте, пишет УНН.

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"Некоторое время назад истребители ВВС Израиля, действуя на основе разведданных Армии обороны Израиля, нанесли удары по целям, принадлежащим разведывательной штаб-квартире "Хезболлы" в Бейруте, включая террористов, принадлежащих к подразделению, средства сбора разведданных и командные центры", - говорится в сообщении ЦАХАЛ в соцсетях.

Корпус разведки, как отмечается, является основным разведывательным органом "Хезболлы" и отвечает за сбор разведданных об Армии обороны Израиля и Государстве Израиль. "Штаб-квартира руководит разведывательной деятельностью "Хезболлы" и координирует стратегические возможности сбора разведывательной информации", - сообщили в ЦАХАЛ.

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