С начала наземной операции в Ливане ликвидировано 250 боевиков "Хезболлы", из них 20 командиров - ЦАХАЛ
Киев • УНН
Армия обороны Израиля заявила о ликвидации 250 террористов "Хезболлы", включая 20 командиров, за 4 дня наземной операции в Южном Ливане. Операция включает целенаправленные рейды и уничтожение военных объектов.
Армия обороны Израиля заявила, что с начала наземной операции в Ливане было ликвидировано 250 террористов "Хезболлы", в том числе 20 командиров. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление ЦАХАЛа.
Детали
Военные отмечают, что операция длится всего 4 дня - в понедельник войска Израиля начали ограниченные, локализованные, целенаправленные наземные рейды на основе точных разведданных в южном Ливане.
Четыре дня целенаправленных действий в Южном Ливане: ликвидировано 250 террористов "Хезболлы", в том числе 20 командиров. (...) При огневой и разведывательной поддержке дивизий и Северного командования ликвидировано 5 командиров батальонов, 10 командиров рот и 6 командиров взводов
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Отмечается, что Армия обороны Израиля ликвидирует террористов, которые закрепились в зданиях и на позициях вблизи границы. Силы также находят и уничтожают склады оружия, готовые к запуску ракетные установки и брошенную взрывчатку "Хезболлы".
Военно-воздушные силы Израиля постоянно поддерживают пехоту, осуществляя превентивные удары по военным объектам, которые проводятся в рамках рейдов, чтобы нейтрализовать угрозы в этом районе
Напомним,
Армия обороны Израиля заявила, что в четверг нанесла удар по разведывательной штаб-квартире "Хезболлы" в Бейруте.
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