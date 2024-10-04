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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Бейруте ночью прогремели мощные взрывы. Целью ударов мог быть брат убитого лидера «Хезболлы»

В Бейруте ночью прогремели мощные взрывы. Целью ударов мог быть брат убитого лидера «Хезболлы»

Киев  •  УНН

4 октября 2024, 06:59  •  4810 просмотра

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Серия из более 10 взрывов прогремела на окраине Бейрута возле аэропорта. Целью ударов мог быть двоюродный брат лидера «Хезболлы» Хашим Сафи ад-Дин, которого считают вероятным преемником Насраллы.

Серия мощных взрывов прогремела на южной окраине Бейрута в районе международного аэропорта имени Рафика Харири в ночь на пятницу.  Целью ударов по Бейруту мог быть двоюродный брат убитого лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы Хашим Сафи ад-Дин, пишет BBC, передает УНН

Детали 

Близкие к «Хезболле» источники  AFP сообщили, что израильская армия нанесла по меньшей мере 11 ударов по объектам группировки. «Израиль нанес удары по южным пригородам 11 раз подряд», - сообщил собеседник агентства. 

Национальное информагентство Ливана (NNA) заявило, что «было зафиксировано более 10 последовательных ударов, что стало одним из самых мощных налетов на южные пригороды Бейрута». По данным NNA, грохот от ударов был слышен в горных районах за пределами Бейрута.

Армия обороны Израиля не комментировала атаку, но ранее призвала мирных жителей на юге Бейрута эвакуироваться. «Вы находитесь рядом с объектами, принадлежащими „Хезболле“, и израильская армия будет работать по ним в ближайшее время», - написал в соцсети X на арабском представитель ЦАХАЛа Авихай Адраи.

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Отмечается, что аэропорт Бейрута граничит с районом Дахия - оплотом «Хезболлы» и постоянной целью израильских авиаударов.

Как сообщают портал Axios и телекомпания CNN со ссылкой на источники, целью ударов по Бейруту мог быть двоюродный брат убитого лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы Хашим Сафи ад-Дин. Его называли как вероятного преемника Насраллы на посту главы группировки. Пока неизвестно, пострадал ли он в результате ударов. 

Вечером в четверг источник AFP также сообщал, что еще один израильский удар был направлен на склад рядом с аэропортом Бейрута. Что именно было на складе - непонятно, пишет агентство.

Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что за последние сутки в результате израильских ударов погибло 37 человек, 151 получил ранения.

Израиль, в свою очередь, обвинил боевиков «Хезболлы» в запуске около 230 ракет из Ливана по израильской территории в четверг.

Напомним 

Армия обороны Израиля заявила, что в четверг нанесла удар по разведывательной штаб-квартире «Хезболлы» в Бейруте. 

Нетаньяху о ракетном ударе по Израилю: Иран совершил большую ошибку и заплатит за нее2 октября 2024, 06:16 • 100800 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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