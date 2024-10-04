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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Швеция подозревает, что за атаками на израильские посольства может стоять Иран

Швеция подозревает, что за атаками на израильские посольства может стоять Иран

Киев  •  УНН

4 октября 2024, 06:31  •  1285 просмотра

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Служба безопасности Швеции предполагает причастность Ирана к инцидентам возле израильских посольств в Стокгольме и Копенгагене. Двух шведских подростков арестовали по подозрению в подрыве гранат возле посольства в Дании.

Шведская служба безопасности Sapo заявила, что Иран мог быть причастен к взрывам и стрельбе, которые произошли возле израильских посольств в Стокгольме и Копенгагене в начале этой недели, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Фредрик Халльстрём из Sapo сказал, что выбор целей и методов указывает в сторону Ирана, но добавил, что это «скорее предположение, а не чистое знание».

В понедельник вечером в израильское посольство в Стокгольме были произведены выстрелы. Никто не пострадал. Затем было сообщено о двух взрывах возле израильского посольства в центре Копенгагена в ранние часы среды.

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Двое шведских подростков в возрасте 16 и 19 лет были арестованы на железнодорожном вокзале Копенгагена позже в тот же день. Сообщается, что один из них купил билеты в Амстердам.

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В четверг их обоих обвинили в хранении ручных гранат и их подрыве возле посольства. Они не признали себя виновными и были взяты под стражу до 30 октября. Третий гражданин Швеции, арестованный возле посольства, позже был освобожден.

Датская полиция не подтвердила, было ли израильское посольство целью взрывов. Есть и другие посольства неподалеку от перекрестка, где были слышны взрывы.

Дополнение

Это не первый случай, когда такие инциденты происходят возле израильских посольств в скандинавской столице. После одного из инцидентов Sapo предупредил, что иранское правительство вербует членов шведских банд для совершения актов насилия против других групп и отдельных лиц в Швеции.

В прошлом месяце Sapo также обвинил иранскую разведку во взломе службы текстовых сообщений для отправки 15 000 сообщений шведам, направленных на создание разногласий в обществе и представление Швеции как исламофобской страны. Сообщения были отправлены примерно в то время, когда шведские антиисламские активисты подожгли копии исламской священной книги.

Посольство Ирана в Стокгольме отвергло обвинения, назвав их «безосновательными» и вредными для отношений двух стран.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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