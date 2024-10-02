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Трех человек задержали после взрывов возле посольства Израиля в Копенгагене

Трех человек задержали после взрывов возле посольства Израиля в Копенгагене

Киев  •  УНН

2 октября 2024, 12:53  •  5831 просмотра

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Полиция Копенгагена арестовала трех человек после ночных взрывов возле посольства Израиля в Хеллерупе. Двух мужчин задержали на центральном вокзале, еще одного - в другом месте города.

Полиция Копенгагена задержала трех человек после ночных взрывов возле посольства Израиля, сообщили в полиции датской столицы в X в среду, пишет УНН.

Детали

"После ночных взрывов возле посольства Израиля в Хеллерупе (на севере Копенгагена) мы арестовали трех человек. Двое мужчин были арестованы в поезде на центральном вокзале Копенгагена. Кроме того, в тот же день мы арестовали мужчину в другом месте Копенгагена", - сообщили в полиции Копенгагена.

Министерство иностранных дел Израиля утверждает, что посольство было закрыто во время взрывов, и что весь его персонал в порядке, и здание не пострадало, пишет The Times of Israel.

Возле посольства Израиля в Копенгагене прогремели два взрыва: полиция не сообщила, есть ли связь с ситуацией на Ближнем Востоке2 октября 2024, 09:22 • 9037 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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