Трех человек задержали после взрывов возле посольства Израиля в Копенгагене
Киев • УНН
Полиция Копенгагена арестовала трех человек после ночных взрывов возле посольства Израиля в Хеллерупе. Двух мужчин задержали на центральном вокзале, еще одного - в другом месте города.
Полиция Копенгагена задержала трех человек после ночных взрывов возле посольства Израиля, сообщили в полиции датской столицы в X в среду, пишет УНН.
Детали
"После ночных взрывов возле посольства Израиля в Хеллерупе (на севере Копенгагена) мы арестовали трех человек. Двое мужчин были арестованы в поезде на центральном вокзале Копенгагена. Кроме того, в тот же день мы арестовали мужчину в другом месте Копенгагена", - сообщили в полиции Копенгагена.
Министерство иностранных дел Израиля утверждает, что посольство было закрыто во время взрывов, и что весь его персонал в порядке, и здание не пострадало, пишет The Times of Israel.
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