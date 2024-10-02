Возле посольства Израиля в Копенгагене прогремели два взрыва: полиция не сообщила, есть ли связь с ситуацией на Ближнем Востоке

Датская полиция расследует два взрыва возле посольства Израиля на севере Копенгагена в среду утром. Об этом полиция сообщила в среду утром, пишет УНН со ссылкой на TV 2 Nyheder.

Детали

«Вчера вечером в непосредственной близости от посольства Израиля прогремело два взрыва. Никто не пострадал. Прямо сейчас мы начали широкое расследование и увеличили присутствие полиции в этом районе», - сказал заместитель инспектора полиции Копенгагена Якоб Хансен на пресс-конференции.

Утром в среду полиция ничего не смогла сказать о том, где именно произошел взрыв, но сообщила, что он произошел возле посольства Израиля.

«Мы, конечно, смотрим на посольство Израиля. Это угол, с которого мы смотрим, но еще слишком рано говорить, есть ли связь», - сказал Якоб Хансен.

Невозможно также сказать, что именно взорвалось и насколько сильным был взрыв.

Два взрыва около 03:20 по местному времени, как указано, услышали сотрудники службы безопасности израильского посольства на севере Копенгагена.

«Следует подчеркнуть, что рано утром в среду полиция Копенгагена не сообщила, имеют ли взрывы в Копенгагене, которые произошли в среду, какую-либо связь с ситуацией на Ближнем Востоке», - указывает издание.

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