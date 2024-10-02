Біля посольства Ізраїлю в Копенгагені прогриміли два вибухи: поліція не повідомила, чи є зв'язок із ситуацією на Близькому Сході
Київ • УНН
Данська поліція розслідує два вибухи, що сталися біля посольства Ізраїлю в Копенгагені вночі. Ніхто не постраждав, поліція посилила присутність у районі та проводить широке розслідування.
Данська поліція розслідує два вибухи біля посольства Ізраїлю на півночі Копенгагена у середу вранці. Про це поліція повідомила у середу вранці, пише УНН з посиланням на TV 2 Nyheder.
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"Наприкінці ночі у безпосередній близькості від посольства Ізраїлю пролунало два вибухи. Ніхто не постраждав. Прямо зараз ми розпочали широке розслідування та збільшили присутність поліції в цьому районі", - сказав заступник інспектора поліції Копенгагена Якоб Хансен на пресконференції.
Вранці в середу поліція нічого не змогла сказати про те, де саме стався вибух, але повідомила, що він стався біля посольства Ізраїлю.
"Ми, звичайно, дивимося на посольство Ізраїлю. Це кут, з якого ми дивимося, але ще надто рано говорити, чи є зв’язок", - сказав Якоб Хансен.
Неможливо також сказати, що саме вибухнуло і наскільки сильним був вибух.
Два вибухи близько 03:20 за місцевим часом, як вказано, почули співробітники служби безпеки ізраїльського посольства на півночі Копенгагена.
"Слід підкреслити, що рано-вранці в середу поліція Копенгагена не повідомила, чи мають вибухи в Копенгагені, які відбулися в середу, будь-який зв'язок із ситуацією на Близькому Сході", - вказує видання.
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