Трьох людей затримали після вибухів біля посольства Ізраїлю в Копенгагені
Київ • УНН
Поліція Копенгагена заарештувала трьох осіб після нічних вибухів біля посольства Ізраїлю в Хеллерупі. Двох чоловіків затримали на центральному вокзалі, ще одного - в іншому місці міста.
Поліція Копенгагена затримала трьох осіб після нічних вибухів біля посольства Ізраїлю, повідомили у поліції данської столиці у X у середу, пише УНН.
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"Після нічних вибухів біля посольства Ізраїлю у Хеллерупі (на півночі Копенгагена) ми заарештували трьох людей. Двоє чоловіків було заарештовано у поїзді на центральному вокзалі Копенгагена. Крім того, того ж дня ми заарештували чоловіка в іншому місці Копенгагена", - повідомили у поліції Копенгагена.
Міністерство закордонних справ Ізраїлю стверджує, що посольство було закрито під час вибухів, і що весь його персонал в порядку, і будівля не постраждала, пише The Times of Israel.
Біля посольства Ізраїлю в Копенгагені прогриміли два вибухи: поліція не повідомила, чи є зв'язок із ситуацією на Близькому Сході02.10.24, 12:22 • 12654 перегляди