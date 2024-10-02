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Трьох людей затримали після вибухів біля посольства Ізраїлю в Копенгагені

Трьох людей затримали після вибухів біля посольства Ізраїлю в Копенгагені

Київ • УНН

 • 13154 перегляди

Поліція Копенгагена заарештувала трьох осіб після нічних вибухів біля посольства Ізраїлю в Хеллерупі. Двох чоловіків затримали на центральному вокзалі, ще одного - в іншому місці міста.

Поліція Копенгагена затримала трьох осіб після нічних вибухів біля посольства Ізраїлю, повідомили у поліції данської столиці у X у середу, пише УНН.

Деталі

"Після нічних вибухів біля посольства Ізраїлю у Хеллерупі (на півночі Копенгагена) ми заарештували трьох людей. Двоє чоловіків було заарештовано у поїзді на центральному вокзалі Копенгагена. Крім того, того ж дня ми заарештували чоловіка в іншому місці Копенгагена", - повідомили у поліції Копенгагена.

Міністерство закордонних справ Ізраїлю стверджує, що посольство було закрито під час вибухів, і що весь його персонал в порядку, і будівля не постраждала, пише The Times of Israel.

Біля посольства Ізраїлю в Копенгагені прогриміли два вибухи: поліція не повідомила, чи є зв'язок із ситуацією на Близькому Сході02.10.24, 12:22 • 12654 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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