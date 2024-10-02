Стрельба произошла возле посольства Израиля в Стокгольме
Киев • УНН
Шведская полиция подтвердила стрельбу возле посольства Израиля в Стокгольме. В Копенгагене произошли два взрыва вблизи израильского посольства, задержаны три человека. Инциденты произошли на фоне обострения на Ближнем Востоке.
Шведская полиция сообщила о стрельбе возле посольства Израиля в Стокгольме, пишет УНН со ссылкой на AFP.
Детали
Шведская полиция подтвердила, что посольство Израиля в Стокгольме стало мишенью стрельбы во вторник чуть раньше 18:00 по местному времени. Пострадавших нет.
Ранее стало известно о двух взрывах вблизи посольства Израиля в датской столице Копенгагене, были задержаны три человека.
Трех человек задержали после взрывов возле посольства Израиля в Копенгагене2 октября 2024, 12:53 • 5727 просмотров
Разведывательная служба Дании PET заявила, что «внимательно» следит за событиями и помогает полиции расследовать.
«Мы также ведем диалог с посольством Израиля по безопасности и постоянно оцениваем масштаб мер безопасности, которые уже внедрены в отношении ряда еврейских мест», - говорится в заявлении PET для AFP.
Шведская полиция заявила в своем заявлении, что, по информации, здание посольства было поражено выстрелами.
«Мы обнаружили следы, указывающие на стрельбу в посольство Израиля, но мы не хотим раскрывать, какие именно следы были обнаружены, поскольку ведется расследование», - сообщила AFP Ребека Ландберг, пресс-секретарь полиции Стокгольма.
Ландберг добавила, что начато расследование по факту тяжкого преступления, связанного с оружием, создания опасности для других и незаконных угроз.
Местная полиция никого не арестовывала, но Ландберг сказала, что полиция активно собирает и анализирует материалы с многочисленных камер наблюдения в этом районе.
Дополнение
Инциденты в скандинавских странах произошли на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке, где Иран выпустил ракеты по Израилю, который поклялся заставить Иран «заплатить» за атаку.