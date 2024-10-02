Стрілянина сталася біля посольства Ізраїлю в Стокгольмі

Шведська поліція повідомила про стрілянину біля посольства Ізраїлю в Стокгольмі, пише УНН з посиланням на AFP.

Деталі

Шведська поліція підтвердила, що посольство Ізраїлю в Стокгольмі стало мішенню стрілянини у вівторок трохи раніше 18:00 за місцевим часом. Постраждалих немає.

Раніше стало відомо про два вибухи поблизу посольства Ізраїлю у данській столиці Копенгагені, було затримано трьох людей.

Трьох людей затримали після вибухів біля посольства Ізраїлю в Копенгагені

Розвідувальна служба Данії PET заявила, що "уважно" стежить за подіями та допомагає поліції розслідувати.

"Ми також ведемо діалог з посольством Ізраїлю щодо безпеки та постійно оцінюємо масштаб заходів безпеки, які вже впроваджені щодо низки єврейських місць", - ідеться у заяві PET для AFP.

Шведська поліція заявила у своїй заяві, що, за інформацією, будівля посольства була вражена пострілами.

"Ми виявили сліди, які вказують на стрілянину в посольство Ізраїлю, але ми не хочемо розкривати, які саме сліди були виявлені, оскільки ведеться розслідування", - повідомила AFP Ребека Ландберг, прессекретар поліції Стокгольма.

Ландберг додала, що розпочато розслідування за фактом тяжкого злочину, пов'язаного зі зброєю, створення небезпеки для інших та незаконних погроз.

Місцева поліція нікого не арештовувала, але Ландберг сказала, що поліція активно збирає та аналізує матеріали з численних камер спостереження у цьому районі.

Доповнення

Інциденти в скандинавських країнах сталися на тлі загострення напруженості на Близькому Сході, де Іран випустив ракети по Ізраїлю, який заприсягся змусити Іран "заплатити" за атаку.