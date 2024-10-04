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Швеція підозрює, що за атаками на ізраїльські посольства може стояти Іран

Швеція підозрює, що за атаками на ізраїльські посольства може стояти Іран

Київ • УНН

 • 15392 перегляди

Служба безпеки Швеції припускає причетність Ірану до інцидентів біля ізраїльських посольств у Стокгольмі та Копенгагені. Двох шведських підлітків заарештовано за підозрою у підриві гранат біля посольства в Данії.

Шведська служба безпеки Sapo заявила, що Іран міг бути причетний до вибухів та стрілянини, які сталися біля ізраїльських посольств у Стокгольмі та Копенгагені на початку цього тижня, пише УНН з посиланням на BBC.

Деталі

Фредрік Халльстрьом із Sapo сказав, що вибір цілей та методів вказує у бік Ірану, але додав, що це "скоріше припущення, а не чисте знання".

У понеділок увечері в ізраїльське посольство у Стокгольмі були зроблені постріли. Ніхто не постраждав. Потім було повідомлено про два вибухи біля ізраїльського посольства в центрі Копенгагена в ранні години середи.

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Двох шведських підлітків у віці 16 і 19 років було заарештовано на залізничному вокзалі Копенгагена пізніше того ж дня. Повідомляється, що один із них купив квитки до Амстердама.

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У четвер їх обох було обвинувачено у зберіганні ручних гранат та їх підриві біля посольства. Вони не визнали себе винними та були взяті під варту до 30 жовтня. Третього громадянина Швеції, заарештованого біля посольства, пізніше було звільнено.

Данська поліція не підтвердила, чи було ізраїльське посольство ціллю вибухів. Є й інші посольства неподалік перехрестя, де було чути вибухи.

Доповнення

Це не перший випадок, коли такі інциденти відбуваються біля ізраїльських посольств у скандинавській столиці. Після одного з інцидентів Sapo попередив, що іранський уряд вербує членів шведських банд для здійснення актів насильства проти інших груп та окремих осіб у Швеції.

Минулого місяця Sapo також звинуватив іранську розвідку у зламі служби текстових повідомлень для надсилання 15 000 повідомлень шведам, спрямованих на створення розбіжностей у суспільстві та подання Швеції як ісламофобської країни. Повідомлення були надіслані приблизно у той час, коли шведські антиісламські активісти підпалили копії ісламської священної книги.

Посольство Ірану в Стокгольмі відкинуло звинувачення, назвавши їх "безпідставними" та шкідливими для відносин двох країн.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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