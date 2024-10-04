В Бейруті вночі пролунали потужні вибухи. Метою ударів міг бути брат убитого лідера "Хезболли"
Київ • УНН
Серія з понад 10 вибухів прогриміла на околиці Бейрута біля аеропорту. Метою ударів міг бути двоюрідний брат лідера "Хезболли" Хашим Сафі ад-Дін, якого вважають імовірним наступником Насралли.
Серія потужних вибухів прогриміла на південній околиці Бейрута в районі міжнародного аеропорту імені Рафіка Харірі в ніч на п'ятницю. Метою ударів по Бейруту міг бути двоюрідний брат убитого лідера "Хезболли" Хасана Насралли Хашим Сафі ад-Дін, пише BBC, передає УНН.
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Близькі до "Хезболли" джерела AFP повідомили, що ізраїльська армія завдала щонайменше 11 ударів по об'єктах угруповання. "Ізраїль завдав ударів по південних передмістях 11 разів поспіль", - повідомив співрозмовник агентства.
Національне інформагентство Лівану (NNA) заявило, що "було зафіксовано понад 10 послідовних ударів, що стало одним із найпотужніших нальотів на південні передмістя Бейрута". За даними NNA, гуркіт від ударів було чути в гірських районах за межами Бейрута.
Армія оборони Ізраїлю не коментувала атаку, але раніше закликала мирних жителів на півдні Бейрута евакуюватися. "Ви перебуваєте поруч з об'єктами, що належать "Хезболлі", і ізраїльська армія працюватиме по них найближчим часом", - написав у соцмережі X арабською представник ЦАХАЛу Авіхай Адраї.
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Зазначається, що аеропорт Бейрута межує з районом Дахія - оплотом "Хезболли" і постійною метою ізраїльських авіаударів.
Як повідомляють портал Axios і телекомпанія CNN із посиланням на джерела, метою ударів по Бейруту міг бути двоюрідний брат убитого лідера "Хезболли" Хасана Насралли Хашим Сафі ад-Дін. Його називали як імовірного наступника Насралли на посаді глави угруповання. Наразі невідомо, що чи постраждав він унаслідок ударів.
Увечері в четвер джерело AFP також повідомляло, що ще один ізраїльський удар був спрямований на склад поруч з аеропортом Бейрута. Що саме було на складі - незрозуміло, пише агентство.
Міністерство охорони здоров'я Лівану повідомило, що за останню добу внаслідок ізраїльських ударів загинуло 37 осіб, 151 дістала поранення.
Ізраїль, зі свого боку, звинуватив бойовиків "Хезболли" в запуску близько 230 ракет із Лівану по ізраїльській території в четвер.
Нагадаємо
Армія оборони Ізраїлю заявила, що в четвер завдала удару по розвідувальній штаб-квартирі "Хезболли" в Бейруті.
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