План ізраїльської відповіді на атаку Ірану готовий: коли може вдарити Ізраїль
Київ • УНН
Американські офіційні особи вважають, що Ізраїль завдасть удару у відповідь по Ірану до виборів у США 5 листопада. Ізраїль запевнив США, що атака буде обмежена військовими цілями, а не нафтовими чи ядерними об'єктами.
Американські офіційні особи очікують, що Ізраїль завдасть удару у відповідь по Ірану до 5 листопада - виборів у Сполучених Штатів. Наразі Ізраїль вже підготував план відповіді, повідомили CNN джерела, передає УНН.
Деталі
За словами джерел, терміни і параметри відповідних заходів Ізраїлю проти Ірану були предметом інтенсивних дебатів усередині ізраїльського уряду і не пов'язані безпосередньо з термінами виборів у США.
Проте прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, якого високопоставлені чиновники адміністрації США називають глибоко обізнаним про американську політику, схоже, дуже чутливий до будь-яких потенційних політичних наслідків дій Ізраїлю в США, сказали вони.
Зростаючий конфлікт на Близькому Сході став постійним питанням на американських виборах. Президент Джо Байден і, відповідно, віцепрезидентка Камала Гарріс зіткнулися з тиском через їхнє ставлення до конфлікту. Тим часом республіканці, включно з колишнім президентом Дональдом Трампом, звинувачують адміністрацію в тому, що вона не справляється з кризою.
Напередодні виборів адміністрація почала чинити новий тиск на Ізраїль з метою поліпшення гуманітарних умов у Газі. В оприлюдненому цього тижня листі держсекретар Ентоні Блінкен і міністр оборони Ллойд Остін попередили Ізраїль, що нездатність доставити більше допомоги в анклав може призвести до припинення військової допомоги.
Доповнення
Ізраїльські офіційні особи, включно з прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньягу, запевнили США, що удар у відповідь по Ірану буде обмежений військовими цілями, а не нафтовими або ядерними об'єктами.
Нагадаємо
Іран випустив десятки ракет у бік Ізраїлю в помсту за вбивство лідера "Хезболли" Хасана Насралли, політичного лідера ХАМАС Ісмаїла Ханії та інших. Нетаньягу заприсягся, що Іран "заплатить" за цей напад.