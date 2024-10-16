План ізраїльської відповіді на атаку Ірану готовий: коли може вдарити Ізраїль

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 5982 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 16111 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 32552 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 47862 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 82541 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 66944 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 79121 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 94045 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87410 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 179287 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2м/с
56%
Популярнi новини

Харків під атакою "Шахедів": серія вибухів, є постраждалий

12 квітня, 02:39 • 12216 перегляди

Військовослужбовці-іноземці зможуть отримати громадянство України за спрощеною процедурою

12 квітня, 03:15 • 10844 перегляди

Останній прохолодний день: якою буде погода сьогодні

12 квітня, 04:27 • 10199 перегляди

У ДСНС показали фото наслідків ворожого обстрілу Києва: ліквідація пожеж триває

12 квітня, 04:46 • 4416 перегляди

У війні проти України рф втратила ще 1240 військових – Генштаб ЗСУ

12 квітня, 05:23 • 5794 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 32558 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 179289 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 335129 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 268898 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 379288 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

10:08 • 2090 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 47866 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 18507 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 23616 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 29275 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

План ізраїльської відповіді на атаку Ірану готовий: коли може вдарити Ізраїль

Київ • УНН

 • 12956 перегляди

Американські офіційні особи вважають, що Ізраїль завдасть удару у відповідь по Ірану до виборів у США 5 листопада. Ізраїль запевнив США, що атака буде обмежена військовими цілями, а не нафтовими чи ядерними об'єктами.

План ізраїльської відповіді на атаку Ірану готовий: коли може вдарити Ізраїль

Американські офіційні особи очікують, що Ізраїль завдасть удару у відповідь по Ірану до 5 листопада - виборів у Сполучених Штатів. Наразі Ізраїль вже підготував план відповіді, повідомили CNN джерела, передає УНН.

Деталі

За словами джерел, терміни і параметри відповідних заходів Ізраїлю проти Ірану були предметом інтенсивних дебатів усередині ізраїльського уряду і не пов'язані безпосередньо з термінами виборів у США.

Проте прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, якого високопоставлені чиновники адміністрації США називають глибоко обізнаним про американську політику, схоже, дуже чутливий до будь-яких потенційних політичних наслідків дій Ізраїлю в США, сказали вони.

Зростаючий конфлікт на Близькому Сході став постійним питанням на американських виборах. Президент Джо Байден і, відповідно, віцепрезидентка Камала Гарріс зіткнулися з тиском через їхнє ставлення до конфлікту. Тим часом республіканці, включно з колишнім президентом Дональдом Трампом, звинувачують адміністрацію в тому, що вона не справляється з кризою.

Напередодні виборів адміністрація почала чинити новий тиск на Ізраїль з метою поліпшення гуманітарних умов у Газі. В оприлюдненому цього тижня листі держсекретар Ентоні Блінкен і міністр оборони Ллойд Остін попередили Ізраїль, що нездатність доставити більше допомоги в анклав може призвести до припинення військової допомоги.

Доповнення

Ізраїльські офіційні особи, включно з прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньягу, запевнили США, що удар у відповідь по Ірану буде обмежений військовими цілями, а не нафтовими або ядерними об'єктами.

Нагадаємо

Іран випустив десятки ракет у бік Ізраїлю в помсту за вбивство лідера "Хезболли" Хасана Насралли, політичного лідера ХАМАС Ісмаїла Ханії та інших. Нетаньягу заприсягся, що Іран "заплатить" за цей напад.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Новини Світу
Камала Гарріс
Ізраїль
Ллойд Остін
Ісмаїл Ханія
Дональд Трамп
Біньямін Нетаньяху
Джо Байден
Ентоні Блінкен
Сполучені Штати
Сектор Газа
Іран
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,522.40
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,593.72