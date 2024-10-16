План израильского ответа на атаку Ирана готов: когда может ударить Израиль
Киев • УНН
Американские официальные лица считают, что Израиль нанесет ответный удар по Ирану до выборов в США 5 ноября. Израиль заверил США, что атака будет ограничена военными целями, а не нефтяными или ядерными объектами.
Американские официальные лица ожидают, что Израиль нанесет ответный удар по Ирану до 5 ноября - выборов в Соединенных Штатах. Сейчас Израиль уже подготовил план ответа, сообщили CNN источники, передает УНН.
Детали
По словам источников, сроки и параметры ответных мер Израиля против Ирана были предметом интенсивных дебатов внутри израильского правительства и не связаны напрямую со сроками выборов в США.
Однако премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, которого высокопоставленные чиновники администрации США называют глубоко осведомленным об американской политике, похоже, очень чувствителен к любым потенциальным политическим последствиям действий Израиля в США, сказали они.
Растущий конфликт на Ближнем Востоке стал постоянным вопросом на американских выборах. Президент Джо Байден и, соответственно, вице-президент Камала Харрис столкнулись с давлением из-за их отношения к конфликту. Между тем республиканцы, включая бывшего президента Дональда Трампа, обвиняют администрацию в том, что она не справляется с кризисом.
Накануне выборов администрация начала оказывать новое давление на Израиль с целью улучшения гуманитарных условий в Газе. В обнародованном на этой неделе письме госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин предупредили Израиль, что неспособность доставить больше помощи в анклав может привести к прекращению военной помощи.
Дополнение
Израильские официальные лица, включая премьер-министра Биньямина Нетаньяху, заверили США, что ответный удар по Ирану будет ограничен военными целями, а не нефтяными или ядерными объектами.
Напомним
Иран выпустил десятки ракет в сторону Израиля в отместку за убийство лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы, политического лидера ХАМАС Исмаила Хании и других. Нетаньяху поклялся, что Иран "заплатит" за это нападение.