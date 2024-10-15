Нетаньягу повідомив США, що Ізраїль планує удар по військових об'єктах Ірану, а не ядерних
Київ • УНН
Прем'єр Ізраїлю повідомив США про намір атакувати військову інфраструктуру Ірану у відповідь на атаку. Це рішення вплинуло на готовність США надати Ізраїлю систему протиракетної оборони THAAD.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу повідомив адміністрації президента США Джо Байдена, що готовий завдати удару по військових, а не нафтових або ядерних об'єктах в Ірані, пропонуючи більш обмежений контрудар, спрямований на запобігання повномасштабній війні. Про це повідомляє The Washington Post із посиланням двох чиновників, передає УНН.
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Як повідомляється, під час першої телефонної розмови Байдена і Нетаньягу за більш ніж сім тижнів прем'єр-міністр Ізраїлю заявив, що планує завдати удару по військовій інфраструктурі в Ірані.
Один із посадовців повідомив The Washington Post, що дії у відповідь на масовану атаку Ірану на Ізраїль будуть вивірені, щоб уникнути сприйняття "політичного втручання у вибори в США".
На думку аналітиків, ізраїльський удар по іранських нафтових об'єктах може призвести до різкого зростання цін на енергоносії, в той час як атака на ядерну дослідницьку програму країни може стерти будь-які червоні лінії, що регулюють конфлікт Ізраїлю з Тегераном, спровокувавши подальшу ескалацію і ризикуючи більш прямою військовою роллю США.
Ізраїльський план атакувати тільки військові об'єкти Ірану був зустрінутий у Вашингтоні "з полегшенням", передає WP.
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"Більш стримана позиція", яку зайняв тепер Нетаньягу, вплинула на рішення Вашингтона направити Тель-Авіву потужну систему протиракетної оборони THAAD, Про те, що в Ізраїлі буде розміщена батарея THAAD, Пентагон заявив 13 жовтня.
Втім, як повідомляється, ізраїльському оборонному відомстві є побоювання, що удар буде недостатньо потужним - або недостатньо публічним - щоб стримати Іран від нового прямого нападу на Ізраїль або від розробки ядерної зброї.