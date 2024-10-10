Байден вперше за два місяці зідзвонився з Нетаньягу: закликав до дипломатії з Ліваном та захисту цивільних

Президент США Джо Байден у середу закликав прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу знайти дипломатичне вирішення конфлікту в Лівані та звести до мінімуму жертви серед мирного населення під час ударів Ізраїлю по "Хезболлі", хоча попередні заклики до стриманості з боку США залишилися без відповіді. Про це пише Financial Times, передає УНН.

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Президент США і прем'єр-міністр Ізраїлю зідзвонились вперше за два місяці після нового сплеску напруженості у відносинах між двома союзниками, поглибленого непорозумінням щодо підходу Ізраїлю до розширення конфлікту на Близькому Сході.

Розмова, яку Білий дім охарактеризував як "пряму" і "продуктивну", відбулася в той момент, коли офіційні особи США намагаються обмежити реакцію Ізраїлю на ракетний удар Ірану по країні минулого тижня і стримати його наземний наступ на півдні Лівану.

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Однак широко поширені сумніви щодо впливу Байдена на Нетаньягу після того, як ізраїльський прем'єр-міністр раз за разом ігнорував прохання Вашингтона про більш обмежені військові операції та більш активну дипломатичну взаємодію від моменту початку війни в Газі в жовтні 2023 року, пише Financial Times.

Ці побоювання посилилися останніми тижнями, коли ізраїльські військові різко посилили удари по "Хезболлі" в Лівані, прямо ігноруючи заклики Байдена до припинення вогню в регіоні на Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку минулого місяця.

Згідно із заявою Білого дому, у середу в розмові з Нетаньяху Байден не закликав Ізраїль припинити всі військові операції в Лівані. Але він сказав прем'єр-міністру, що необхідна "дипломатична угода", щоб ліванські та ізраїльські цивільні особи повернулися до своїх домівок по обидва боки "блакитної лінії" - фактичного кордону між країнами. Він також закликав Ізраїль "звести до мінімуму шкоду цивільному населенню" в Лівані, особливо в столиці Бейруті.

Білий дім не повідомив, чи обговорювали два лідери майбутню відповідь Ізраїлю Ірану, хоча президент США застеріг ізраїльтян від ударів по ядерних об'єктах і енергетичній інфраструктурі.

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Але хоча Байден та інші високопоставлені американські чиновники неодноразово дратувалися й навіть обурювалися через небажання Нетаньягу дослухатися до їхніх порад, вони не бажали вносити будь-які серйозні зміни в політику США, щоб посилити тиск на Ізраїль - наприклад, запроваджувати ембарго на постачання зброї.

Останніми тижнями офіційні особи США визнали, що Ізраїль домігся, на їхню думку, тактичних успіхів у боротьбі з "Хезболлою" в Лівані після того, як убив її лідера Хасана Насраллу і завдав значної шкоди можливостям цього угруповання наносити удари по Ізраїлю.

Але Вашингтон також застерігає Ізраїль від надмірного захоплення, наполягаючи на тому, що необхідно повернутися до перемир'я.