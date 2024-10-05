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Байден заявив, що на місці Ізраїлю розглянув би альтернативи ударам по іранській нафті

Байден заявив, що на місці Ізраїлю розглянув би альтернативи ударам по іранській нафті

Київ • УНН

 • 18772 перегляди

Президент США Джо Байден заявив, що на місці Ізраїлю розглянув би альтернативи ударам по іранських нафтових родовищах. Він додав, що Ізраїль ще не вирішив, як відповісти Ірану.

Президент США Джо Байден заявив у п'ятницю, що на місці Ізраїлю він подумав би про альтернативи ударам по іранських нафтових родовищах, додавши, що, на його думку, Ізраїль ще не вирішив, як відповісти Ірану, пише УНН з посиланням на "Голос Америки".

Деталі

"Ізраїльтяни ще не вирішили, що вони збираються робити у плані завдання удару. Це обговорюється", - сказав Байден, виступаючи перед журналістами у Білому домі.

"На їхньому місці я подумав би про інші альтернативи, окрім ударів по нафтових родовищах", - додав президент США.

Трамп вважає, що Ізраїль повинен завдати удару по іранських ядерних об'єктах05.10.24, 07:21 • 20822 перегляди

Байдена також запитали, чи він не вважає, що, відмовляючись від дипломатії, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу намагається вплинути на вибори в США 5 листопада.

"Чи він намагається вплинути на вибори, я не знаю, але я на це не розраховую, - сказав у відповідь Байден. – Жодна адміністрація не зробила більше для допомоги Ізраїлю, ніж моя".

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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