Байден заявил, что на месте Израиля рассмотрел бы альтернативы ударам по иранской нефти

Президент США Джо Байден заявил в пятницу, что на месте Израиля он подумал бы об альтернативах ударам по иранским нефтяным месторождениям, добавив, что, по его мнению, Израиль еще не решил, как ответить Ирану, пишет УНН со ссылкой на "Голос Америки".

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"Израильтяне ещё не решили, что они собираются делать в плане нанесения удара. Это обсуждается", - сказал Байден, выступая перед журналистами в Белом доме.

"На их месте я подумал бы о других альтернативах, кроме ударов по нефтяным месторождениям", - добавил президент США.

Трамп считает, что Израиль должен нанести удар по иранским ядерным объектам

Байдена также спросили, не считает ли он, что, отказываясь от дипломатии, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пытается повлиять на выборы в США 5 ноября.

"Пытается ли он повлиять на выборы, я не знаю, но я на это не рассчитываю, - сказал в ответ Байден, - Ни одна администрация не сделала больше для помощи Израилю, чем моя".