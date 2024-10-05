Трамп считает, что Израиль должен нанести удар по иранским ядерным объектам

Кандидат в президенты США Дональд Трамп считает, что Израиль должен ударить по ядерным объектам Ирана в качестве ответа на обстрел страны баллистическими ракетами на этой неделе. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

Во время выступления на предвыборном митинге в штате Северная Каролина в пятницу, 4 октября, Трамп раскритиковал позицию действующего президента США Джо Байдена, который высказался против атак на иранские ядерные объекты.

В среду Байдена спросили, поддержит ли он удары по иранским ядерным объектам. Он дал отрицательный ответ.

Трамп прокомментировал этот эпизод так: «Они (репортеры. - ред.) спросили его (Байдена. - ред.), что вы думаете об Иране, ударили бы вы по Ирану? И он ответил: «Пока что они не ударят по ядерному оружию». Это же то, по чему вы хотите ударить, не так ли?», - спросил политик.

По мнению кандидата от республиканцев, Байден ошибся.

Разве это не то, по чему вы должны бить? Я имею в виду, что это самый большой риск, который у нас есть, - ядерное оружие. Когда ему задавали этот вопрос, ответ должен был быть таким: «Сначала ударим по ядерному оружию, а об остальном позаботимся позже, - сказал Трамп.

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