Иран угрожает ударом по энергетической инфраструктуре Израиля
Киев • УНН
Заместитель командующего КСИР Ирана угрожает атаковать электростанции и нефтеперерабатывающие заводы Израиля. Это ответ на заявление Нетаньяху о том, что Иран «совершил большую ошибку» своим ракетным ударом.
Иран угрожает ударить по энергетической инфраструктуре Израиля, в частности по электростанциям страны. Об этом заявил заместитель командующего иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Али Фадави, пишет CNN, передает УНН.
Детали
Иран является большой и просторной страной со многими экономическими центрами, в то время как в Израиле есть три электростанции и несколько нефтеперерабатывающих заводов. Мы можем нацелиться на все это одновременно
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По его словам, Иран нацелится на все энергетические объекты, если Израиль совершит «ошибку».
Напомним,
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что Иран, который во вторник вечером нанес массированный удар баллистическими ракетами по территории Израиля, «совершил большую ошибку и заплатит за нее».