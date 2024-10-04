Иран угрожает ударом по энергетической инфраструктуре Израиля

Иран угрожает ударить по энергетической инфраструктуре Израиля, в частности по электростанциям страны. Об этом заявил заместитель командующего иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Али Фадави, пишет CNN, передает УНН.

Детали

Иран является большой и просторной страной со многими экономическими центрами, в то время как в Израиле есть три электростанции и несколько нефтеперерабатывающих заводов. Мы можем нацелиться на все это одновременно - заявил Фадави.

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По его словам, Иран нацелится на все энергетические объекты, если Израиль совершит «ошибку».

Напомним,

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что Иран, который во вторник вечером нанес массированный удар баллистическими ракетами по территории Израиля, «совершил большую ошибку и заплатит за нее».