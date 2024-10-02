ЕС рекомендует авиакомпаниям в этом месяце избегать полетов над Ираном

В среду, 2 октября, Агентство по авиационной безопасности Европейского Союза (EASA) выдало рекомендацию авиакомпаниям избегать воздушного пространства над Ираном до конца текущего месяца. Об этом пишет УНН со ссылкой на EASA.

Детали

Агентство ЕС совместно с Еврокомиссией указало внимание на иранскую атаку на Израиль 1 октября и заявление Израиля о «намерении принять ответные меры».

Европейская комиссия и EASA решили выпустить информационные сообщения о зонах конфликтов (CZIB) с рекомендацией не выполнять полеты в воздушном пространстве Ирана на всех уровнях полета - говорится в заявлении Агентства

Там уточнили, что рекомендация действует до 31 октября 2024 года, но в случае изменения ситуации может быть пересмотрена.

EASA продолжит внимательно следить за ситуацией, чтобы оценить, происходит ли увеличение или уменьшение рисков для эксплуатантов воздушных судов ЕС в результате эволюции угрозы - заявили в ведомстве.

Напомним,

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что Иран, который во вторник вечером нанес массированный удар баллистическими ракетами по территории Израиля, «совершил большую ошибку и заплатит за нее».