ЄС рекомендує авіакомпаніям цього місяця уникати польотів над Іраном

В середу, 2 жовтня, Агентство з авіаційної безпеки Європейського Союзу (EASA) видало рекомендацію авіакомпаніям уникати повітряного простору над Іраном до кінця поточного місяця. Про це пише УНН з посиланням на EASA.

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Агентство ЄС спільно з Єврокомісією вказало увагу на іранську атаку на Ізраїль 1 жовтня та заяву Ізраїлю про "намір вжити заходів у відповідь".

Європейська комісія та EASA вирішили випустити інформаційні повідомлення про зони конфліктів (CZIB) з рекомендацією не виконувати польоти в повітряному просторі Ірану на всіх рівнях польоту

Там уточнили, що рекомендація діє до 31 жовтня 2024 року, але в разі зміни ситуації може бути переглянута.

EASA продовжить уважно стежити за ситуацією, щоб оцінити, чи відбувається збільшення або зменшення ризиків для експлуатантів повітряних суден ЄС в результаті еволюції загрози