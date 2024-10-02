ЄС рекомендує авіакомпаніям цього місяця уникати польотів над Іраном
Київ • УНН
Агентство з авіаційної безпеки ЄС рекомендує уникати польотів над Іраном до 31 жовтня через атаку на Ізраїль. Рішення може бути переглянуте в разі зміни ситуації.
В середу, 2 жовтня, Агентство з авіаційної безпеки Європейського Союзу (EASA) видало рекомендацію авіакомпаніям уникати повітряного простору над Іраном до кінця поточного місяця. Про це пише УНН з посиланням на EASA.
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Агентство ЄС спільно з Єврокомісією вказало увагу на іранську атаку на Ізраїль 1 жовтня та заяву Ізраїлю про "намір вжити заходів у відповідь".
Європейська комісія та EASA вирішили випустити інформаційні повідомлення про зони конфліктів (CZIB) з рекомендацією не виконувати польоти в повітряному просторі Ірану на всіх рівнях польоту
Там уточнили, що рекомендація діє до 31 жовтня 2024 року, але в разі зміни ситуації може бути переглянута.
EASA продовжить уважно стежити за ситуацією, щоб оцінити, чи відбувається збільшення або зменшення ризиків для експлуатантів повітряних суден ЄС в результаті еволюції загрози
Нагадаємо
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що Іран, який у вівторок увечері завдав масованого удару балістичними ракетами по території Ізраїлю, "зробив велику помилку і заплатить за неї".