Іран погрожує ударом по енергетичній інфраструктурі Ізраїлю
Київ • УНН
Заступник командувача КВІР Ірану погрожує атакувати електростанції та нафтопереробні заводи Ізраїлю. Це відповідь на заяву Нетаньягу про те, що Іран "зробив велику помилку" своїм ракетним ударом.
Іран погрожує вдарити по енергетичній інфраструктурі Ізраїлю, зокрема по електростанціях країни. Про це заявив заступник командувача іранського Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) Алі Фадаві, пише CNN, передає УНН.
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Іран є великою і просторою країною з багатьма економічними центрами, тоді як в Ізраїлі є три електростанції та кілька нафтопереробних заводів. Ми можемо націлитися на все це одночасно
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За його словами, Іран націлиться на всі енергетичні об’єкти, якщо Ізраїль зробить "помилку".
Нагадаємо
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що Іран, який у вівторок увечері завдав масованого удару балістичними ракетами по території Ізраїлю, "зробив велику помилку і заплатить за неї".