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Трамп вважає, що Ізраїль повинен завдати удару по іранських ядерних об'єктах

Трамп вважає, що Ізраїль повинен завдати удару по іранських ядерних об'єктах

Київ • УНН

 • 20823 перегляди

Дональд Трамп критикує позицію Джо Байдена щодо Ірану та закликає Ізраїль завдати удару по іранських ядерних об'єктах.

Кандидат у президенти США Дональд Трамп вважає, що Ізраїль має вдарити по ядерних об'єктах Ірану в якості відповіді на обстріл країни балістичними ракетами цього тижня. Про це повідомляє CNN, пише УНН.

Деталі

Під час виступу на передвиборчому мітингу в штаті Північна Кароліна у п'ятницю, 4 жовтня, Трамп розкритикував позицію чинного президента США Джо Байдена, який висловився проти атак на іранські ядерні об'єкти.

У середу Байдена запитали, чи підтримає він удари по іранських ядерних об'єктах. Він дав негативну відповідь.

Трамп прокоментував цей епізод так: "Вони (репортери. - ред.) запитали його (Байдена. - ред.), що ви думаєте про Іран, чи вдарили б ви по Ірану? І він відповів: "Поки що вони не вдарять по ядерній зброї". Це ж те, по чому ви хочете вдарити, чи не так?", - запитав політик.

На думку кандидата від республіканців, Байден помилився.

Хіба це не те, по чому ви повинні бити? Я маю на увазі, що це найбільший ризик, який у нас є, - ядерна зброя. Коли йому ставили це питання, відповідь мала бути такою: "Спочатку вдаримо по ядерній зброї, а про решту потурбуємось пізніше,

- сказав Трамп.

Іран погрожує ударом по енергетичній інфраструктурі Ізраїлю04.10.24, 20:47 • 18844 перегляди

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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