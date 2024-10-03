Ізраїль заявив про ліквідацію очільника уряду ХАМАС у Газі
Київ • УНН
Армія оборони Ізраїлю повідомила про ліквідацію трьох високопоставлених членів ХАМАС у Газі близько 3 місяців тому. Серед них - очільник уряду ХАМАС та двоє представників сфери безпеки угруповання.
Армія оборони Ізраїлю оголосила у четвер, що "було ліквідовано" очільника уряду ХАМАС у секторі Гази, а також двох представників сфери безпеки приблизно три місяці тому, пише УНН.
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"Приблизно 3 місяці тому внаслідок спільного удару Армії оборони Ізраїлю та Шин-Бет (ISA) у Газі було ліквідовано таких терористів: Раухі Муштаха, очільник уряду ХАМАС у Газі; Самех аль-Сірадж, який обіймав посаду у сфері безпеки в політичному бюро ХАМАС та Комітеті з праці ХАМАС; Самі Удех, командувач загальним механізмом безпеки ХАМАС", - ідеться у повідомленні.
Як вказано, "винищувачі ВПС Ізраїлю завдали удару та знищили терористів, поки вони ховалися в укріпленому та обладнаному підземному комплексі на півночі Гази. Комплекс служив командно-контрольним центром ХАМАС та дозволяв старшим оперативникам залишатися всередині нього протягом тривалого часу".
Ізраїль заявив про ліквідацію командувача ХАМАС у Лівані30.09.24, 16:59 • 17599 переглядiв