Ізраїль заявив про ліквідацію командувача ХАМАС у Лівані
Київ • УНН
Армія оборони Ізраїлю заявила, що ізраїльський авіаудар убив командувача ХАМАС у Лівані Фатеха Шерифа в ніч на 30 вересня.
В ніч на 30 вересня, Армія оборони Ізраїлю завдала удару по Лівану, внаслідок чого загинув командувач ХАМАС у Лівані Фатеха Шерифа. Про це пише УНН з посиланням на заяву ЦАХАЛу.
Деталі
Фатех Шериф, голова Ліванського відділення терористичної організації ХАМАС, був ліквідований
Ізраїльські військові запевняють, що чоловік відповідав за координацію терористичної діяльності ХАМАС у Лівані з бойовиками Хізбалли, а також за роботу ХАМАС у Лівані з вербування бойовиків і придбання зброї.
Крім того, Фатех Шериф був членом профспілки вчителів Агентства ООН у справах палестинських біженців (БАПОР).
Нагадаємо
Армія оборони Ізраїлю повідомила про ліквідацію Набіля Каука, командира підрозділу превентивної безпеки "Хезболли". Він був близьким до керівництва організації та брав участь у терактах проти Ізраїлю.