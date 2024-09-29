Армія оборони Ізраїлю заявила про ліквідацію ще одного посадовця "Хезболли"
Київ • УНН
Армія оборони Ізраїлю повідомила про ліквідацію Набіля Каука, командира підрозділу превентивної безпеки "Хезболли". Він був близьким до керівництва організації та брав участь у терактах проти Ізраїлю.
У неділю, 29 вересня, ЦАХАЛ повідомив про ліквідацію командира підрозділу превентивної безпеки "Хезболли" і члена центральної ради терористичного угрупування Набіля Каука. Про це УНН повідомляє із посиланням на заяву армії оборони Ізраїлю.
Пресслужба ЦАХАЛу повідомляє, що вчора (в суботу) винищувачі ВПС Ізраїлю під керівництвом розвідувального управління ЦАХАЛу завдали удару і ліквідували терориста Набіля Каука, командира підрозділу превентивної безпеки "Хезболли" і члена Центральної ради терористичної організації
Зазначається, що Каук був близьким до вищого керівництва "Хезболли" і безпосередньо брав участь у терористичних атаках проти Ізраїлю і її громадян, зокрема й останніми днями.
Каук приєднався до "Хезболли" в 1980-х роках. У минулому він обіймав посади заступника командувача південного регіону в складі оперативної ради, командувача південного регіону і заступника командувача оперативної ради.
Доповнення
За минулу добу армія оборони Ізраїлю завдала ударів по сотнях терористичних цілей "Хезболли" по всьому Лівану.
Як повідомили в Армії оборони Ізраїлю, 27 вересня 2024 року лідер терористичної організації "Хезболла" та один з її засновників Хасан Насралла був ліквідований силами ЦАХАЛу разом з Алі Каркі, командувачем Південного фронту "Хезболли", та іншими командирами "Хезболли".