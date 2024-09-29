Армия обороны Израиля заявила о ликвидации еще одного чиновника "Хезболлы"

В воскресенье, 29 сентября, ЦАХАЛ сообщил о ликвидации командира подразделения превентивной безопасности «Хезболлы» и члена центрального совета террористической группировки Набиля Каука. Об этом УНН сообщает со ссылкой на заявление армии обороны Израиля.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что вчера (в субботу) истребители ВВС Израиля под руководством разведывательного управления ЦАХАЛа нанесли удар и ликвидировали террориста Набиля Каука, командира подразделения превентивной безопасности «Хезболлы» и члена Центрального совета террористической организации - говорится в заявлении ЦАХАЛа.

Отмечается, что Каук был близким к высшему руководству «Хезболлы» и непосредственно участвовал в террористических атаках против Израиля и его граждан, в том числе и в последние дни.

Каук присоединился к «Хезболле» в 1980-х годах. В прошлом он занимал должности заместителя командующего южного региона в составе оперативного совета, командующего южного региона и заместителя командующего оперативного совета.

Дополнение

За минувшие сутки армия обороны Израиля нанесла удары по сотням террористических целей «Хезболлы» по всему Ливану.

Как сообщили в Армии обороны Израиля, 27 сентября 2024 года лидер террористической организации «Хезболла» и один из её основателей Хасан Насралла был ликвидирован силами ЦАХАЛа вместе с Али Карки, командующим Южного фронта «Хезболлы», и другими командирами «Хезболлы».

