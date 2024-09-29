Ізраїль завдав ударів по десятках цілей "Хезболли" в Лівані
Київ • УНН
ЦАХАЛ атакував десятки об'єктів "Хезболли" в Лівані, включаючи пускові установки та склади зброї. За добу було завдано ударів по сотнях терористичних цілей по всій країні.
Ізраїльська армія (ЦАХАЛ) завдала ударів по десятках цілей "Хезболли" в Лівані. За минулу добу армія оборони Ізраїлю завдала ударів по сотнях терористичних цілей Хезболли по всьому Лівану. Про це пише УНН із посиланням на Армію оборони Ізраїлю.
ЦАХАЛ продовжує завдавати ударів по об'єктах терористів Хезболли в Лівані. За останні кілька годин IAF (Військово-повітряні сили Ізраїлю - ред.) завдали ударів по десятках терористичних цілей Хезболли в Лівані, включаючи пускові установки, спрямовані на територію Ізраїлю, споруди, в яких зберігалася зброя, і додаткову інфраструктуру терористів Хезболли
Також повідомляється, що за минулу добу армія оборони Ізраїлю завдала ударів по сотням терористичних цілей Хезболли по всьому Лівану.
"Армія оборони Ізраїлю продовжує діяти, щоб послабити та знищити можливості "Хезболли", - зазначається в повідомленні.
Доповнення
У суботу ввечері, 28 вересня, хусити запустили ракету класу "земля-земля" по аеропорту Тель-Авіва. Це сталося у момент, коли прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу повернувся до країни.
Ізраїльська армія (ЦАХАЛ) заявила про знищення на півдні Лівану командира ракетного підрозділу "Хезболли" Мухаммеда Алі Ісмаїла, його заступника Хусейна Ахмада Ісмаїла та ще кількох командирів.