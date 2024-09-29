Ізраїль завдав ударів по десятках цілей "Хезболли" в Лівані

Ізраїльська армія (ЦАХАЛ) завдала ударів по десятках цілей "Хезболли" в Лівані. За минулу добу армія оборони Ізраїлю завдала ударів по сотнях терористичних цілей Хезболли по всьому Лівану. Про це пише УНН із посиланням на Армію оборони Ізраїлю.

ЦАХАЛ продовжує завдавати ударів по об'єктах терористів Хезболли в Лівані. За останні кілька годин IAF (Військово-повітряні сили Ізраїлю - ред.) завдали ударів по десятках терористичних цілей Хезболли в Лівані, включаючи пускові установки, спрямовані на територію Ізраїлю, споруди, в яких зберігалася зброя, і додаткову інфраструктуру терористів Хезболли