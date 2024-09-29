Хусити заявили, що запустили ракету по аеропорту Бен-Гуріон, коли Нетаньягу повертався до Ізраїлю
Київ • УНН
Єменські хусити заявили про запуск ракети по аеропорту Бен-Гуріон, коли прем'єр Ізраїлю Нетаньягу повертався до країни. Ізраїльська армія повідомила, що ракету було перехоплено за межами країни.
У суботу ввечері, 28 вересня, хусити запустили ракету класу "земля-земля" по аеропорту Тель-Авіва. Це сталося у момент, коли прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу повернувся до країни. Про це заявив лідер єменських хуситів Абдул Малік аль-Хуті, повідомляє The Times of Israel, пише УНН.
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За словами лідера єменських хуситів, запуск ракети був присвячений безпосередньо висадці Нетаньяху в Ізраїлі.
Тим часом армія оборони Ізраїлю заявила, що ракета, випущена щонайменше через півгодини після приземлення літака Нетаньяху в аеропорту Бен-Гуріон у Тель-Авіві, була збита засобами ППО "за межами країни".
Крім того, у телевізійній промові Абдул Малік аль-Хуті присягнув, що смерть лідера "Хезболли" Хасана Насралли "не буде марною". Його заява прозвучала через кілька годин після того, як ліванське терористичне угруповання підтвердило, що главу "Хезболли" було вбито внаслідок ізраїльського авіаудару в Бейруті.
Ці великі жертви та велика несправедливість не будуть марними,
Також він додав, що його повстанці, які підтримуються Іраном, націлені на "покращення показників" після попередніх ракетних і безпілотних ударів по Ізраїлю.
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