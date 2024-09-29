Хусити заявили, що запустили ракету по аеропорту Бен-Гуріон, коли Нетаньягу повертався до Ізраїлю

ukenru
Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 55487 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 106468 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 145011 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 119477 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 111488 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 114931 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 141462 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 75361 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 83779 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 178430 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.1 м/с
91 %
749 мм
Сильний дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Порошенко зробив усе, щоб в Україні не було верховенства права, на якому наполягає ЄС - різка заява Скрипіна

Порошенко зробив усе, щоб в Україні не було верховенства права, на якому наполягає ЄС - різка заява Скрипіна

24 березня, 17:00 • 28373 перегляди
Ракетна атака рф на Суми: кількість постраждалих зросла до 88, серед них - 17 дітей

Ракетна атака рф на Суми: кількість постраждалих зросла до 88, серед них - 17 дітей

24 березня, 17:08 • 38847 перегляди
Трамп про переговори в Саудівській Аравії: зараз говоримо про територію

Трамп про переговори в Саудівській Аравії: зараз говоримо про територію

24 березня, 18:29 • 20738 перегляди
Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

23:24 • 15639 перегляди
Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

00:37 • 14011 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 145012 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 141463 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 178431 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 517052 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 596389 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

24 березня, 19:57 • 6313 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 33598 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 33320 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 35430 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 59301 перегляди
Актуальне
Хусити заявили, що запустили ракету по аеропорту Бен-Гуріон, коли Нетаньягу повертався до Ізраїлю

Хусити заявили, що запустили ракету по аеропорту Бен-Гуріон, коли Нетаньягу повертався до Ізраїлю

Київ • УНН

 • 22227 перегляди

Єменські хусити заявили про запуск ракети по аеропорту Бен-Гуріон, коли прем'єр Ізраїлю Нетаньягу повертався до країни. Ізраїльська армія повідомила, що ракету було перехоплено за межами країни.

У суботу ввечері, 28 вересня, хусити запустили ракету класу "земля-земля" по аеропорту Тель-Авіва. Це сталося у момент, коли прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу повернувся до країни. Про це заявив лідер єменських хуситів Абдул Малік аль-Хуті, повідомляє The Times of Israel, пише УНН.

Деталі

За словами лідера єменських хуситів, запуск ракети був присвячений безпосередньо висадці Нетаньяху в Ізраїлі.

Тим часом армія оборони Ізраїлю заявила, що ракета, випущена щонайменше через півгодини після приземлення літака Нетаньяху в аеропорту Бен-Гуріон у Тель-Авіві, була збита засобами ППО "за межами країни".

Крім того, у телевізійній промові Абдул Малік аль-Хуті присягнув, що смерть лідера "Хезболли" Хасана Насралли "не буде марною". Його заява прозвучала через кілька годин після того, як ліванське терористичне угруповання підтвердило, що главу "Хезболли" було вбито внаслідок ізраїльського авіаудару в Бейруті.

Ці великі жертви та велика несправедливість не будуть марними,

- сказав лідер хуситів.

Також він додав, що його повстанці, які підтримуються Іраном, націлені на "покращення показників" після попередніх ракетних і безпілотних ударів по Ізраїлю.

ЦАХАЛ оголосив про ліквідацію лідера "Хезболли" 28.09.24, 11:11 • 17388 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новини Світу
izrailІзраїль
armiia-oborony-izrailiuАрмія оборони Ізраїлю
livanЛіван
biniamin-netaniakhuБіньямін Нетаньяху
iranІран
tel-avivТель-Авів
yemenЄмен

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.33
Bitcoin
$87,083.90
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,044.37
Ethereum
$2,065.05