Хуситы заявили, что запустили ракету по аэропорту Бен-Гурион, когда Нетаньяху возвращался в Израиль

В субботу вечером, 28 сентября, хуситы запустили ракету класса "земля-земля" по аэропорту Тель-Авива. Это произошло в момент, когда премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вернулся в страну. Об этом заявил лидер йеменских хуситов Абдул Малик аль-Хути, сообщает The Times of Israel, пишет УНН.

Детали

По словам лидера йеменских хуситов, запуск ракеты был посвящен непосредственно высадке Нетаньяху в Израиле.

Тем временем армия обороны Израиля заявила, что ракета, выпущенная по меньшей мере через полчаса после приземления самолета Нетаньяху в аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве, была сбита средствами ПВО за пределами страны.

Кроме того, в телевизионной речи Абдул Малик аль-Хути поклялся, что смерть лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы "не будет напрасной". Его заявление прозвучало через несколько часов после того, как ливанская террористическая группировка подтвердила, что глава "Хезболлы" был убит в результате израильского авиаудара в Бейруте.

Эти большие жертвы и большая несправедливость не будут напрасными, - сказал лидер хуситов.

Также он добавил, что его повстанцы, которые поддерживаются Ираном, нацелены на "улучшение показателей" после предыдущих ракетных и беспилотных ударов по Израилю.

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