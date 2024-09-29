Хуситы заявили, что запустили ракету по аэропорту Бен-Гурион, когда Нетаньяху возвращался в Израиль
Киев • УНН
Йеменские хуситы заявили о запуске ракеты по аэропорту Бен-Гурион, когда премьер Израиля Нетаньяху возвращался в страну. Израильская армия сообщила, что ракета была перехвачена за пределами страны.
В субботу вечером, 28 сентября, хуситы запустили ракету класса "земля-земля" по аэропорту Тель-Авива. Это произошло в момент, когда премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вернулся в страну. Об этом заявил лидер йеменских хуситов Абдул Малик аль-Хути, сообщает The Times of Israel, пишет УНН.
Детали
По словам лидера йеменских хуситов, запуск ракеты был посвящен непосредственно высадке Нетаньяху в Израиле.
Тем временем армия обороны Израиля заявила, что ракета, выпущенная по меньшей мере через полчаса после приземления самолета Нетаньяху в аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве, была сбита средствами ПВО за пределами страны.
Кроме того, в телевизионной речи Абдул Малик аль-Хути поклялся, что смерть лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы "не будет напрасной". Его заявление прозвучало через несколько часов после того, как ливанская террористическая группировка подтвердила, что глава "Хезболлы" был убит в результате израильского авиаудара в Бейруте.
Эти большие жертвы и большая несправедливость не будут напрасными,
Также он добавил, что его повстанцы, которые поддерживаются Ираном, нацелены на "улучшение показателей" после предыдущих ракетных и беспилотных ударов по Израилю.
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