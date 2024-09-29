Израиль нанес удары по десяткам целей "Хезболлы" в Ливане

Израильская армия (ЦАХАЛ) нанесла удары по десяткам целей «Хезболлы» в Ливане. За минувшие сутки армия обороны Израиля нанесла удары по сотням террористических целей Хезболлы по всему Ливану. Об этом пишет УНН с ссылкой на Армию обороны Израиля.

ЦАХАЛ продолжает наносить удары по объектам террористов Хезболлы в Ливане. За последние несколько часов IAF (Военно-воздушные силы Израиля - ред.) нанесли удары по десяткам террористических целей Хезболлы в Ливане, включая пусковые установки, направленные на территорию Израиля, сооружения, в которых хранилось оружие, и дополнительную инфраструктуру террористов Хезболлы - говорится в сообщении.

Также сообщается, что за минувшие сутки армия обороны Израиля нанесла удары по сотням террористических целей Хезболлы по всему Ливану.

«Армия обороны Израиля продолжает действовать, чтобы ослабить и уничтожить возможности «Хезболлы», - отмечается в сообщении.

Дополнение

В субботу вечером, 28 сентября, хуситы запустили ракету класса «земля-земля» по аэропорту Тель-Авива. Это произошло в момент, когда премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху вернулся в страну.

Израильская армия (ЦАХАЛ) заявила об уничтожении на юге Ливана командира ракетного подразделения «Хезболлы» Мухаммеда Али Исмаила, его заместителя Хусейна Ахмада Исмаила и еще нескольких командиров.