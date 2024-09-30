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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Израиль заявил о ликвидации командующего ХАМАС в Ливане

Израиль заявил о ликвидации командующего ХАМАС в Ливане

Киев  •  УНН

30 сентября 2024, 13:59  •  1831 просмотра

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Армия обороны Израиля заявила, что израильский авиаудар убил командующего ХАМАС в Ливане Фатеха Шерифа в ночь на 30 сентября.

В ночь на 30 сентября, Армия обороны Израиля нанесла удар по Ливану, в результате чего погиб командующий ХАМАС в Ливане Фатеха Шерифа. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление ЦАХАЛа.

Детали

Фатех Шериф, глава Ливанского отделения террористической организации ХАМАС, был ликвидирован

- говорится в заявлении ЦАХАЛа.

Израильские военные уверяют, что мужчина отвечал за координацию террористической деятельности ХАМАС в Ливане с боевиками Хизбаллы, а также за работу ХАМАС в Ливане по вербовке боевиков и приобретению оружия. 

Кроме того, Фатех Шериф был членом профсоюза учителей Агентства ООН по делам палестинских беженцев (БАПОР).

Напомним,

Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации Набиля Каука, командира подразделения превентивной безопасности "Хезболлы". Он был близок к руководству организации и участвовал в терактах против Израиля.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Войнаполитика
izrailИзраиль
baporБАПОР
armiya-oboroni-izrailyaАрмия обороны Израиля
livanЛиван