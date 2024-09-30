Израиль заявил о ликвидации командующего ХАМАС в Ливане
Киев • УНН
Армия обороны Израиля заявила, что израильский авиаудар убил командующего ХАМАС в Ливане Фатеха Шерифа в ночь на 30 сентября.
В ночь на 30 сентября, Армия обороны Израиля нанесла удар по Ливану, в результате чего погиб командующий ХАМАС в Ливане Фатеха Шерифа. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление ЦАХАЛа.
Детали
Фатех Шериф, глава Ливанского отделения террористической организации ХАМАС, был ликвидирован
Израильские военные уверяют, что мужчина отвечал за координацию террористической деятельности ХАМАС в Ливане с боевиками Хизбаллы, а также за работу ХАМАС в Ливане по вербовке боевиков и приобретению оружия.
Кроме того, Фатех Шериф был членом профсоюза учителей Агентства ООН по делам палестинских беженцев (БАПОР).
Напомним,
Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации Набиля Каука, командира подразделения превентивной безопасности "Хезболлы". Он был близок к руководству организации и участвовал в терактах против Израиля.