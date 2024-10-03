Израиль заявил о ликвидации главы правительства ХАМАС в Газе

Армия обороны Израиля объявила в четверг, что «был ликвидирован» глава правительства ХАМАС в секторе Газа, а также двух сотрудников службы безопасности примерно три месяца назад, пишет УНН.

Детали

«Примерно 3 месяца назад в результате совместного удара Армии обороны Израиля и Шин-Бет (ISA) в Газе были ликвидированы следующие террористы: Раухи Муштаха, глава правительства ХАМАС в Газе; Самех аль-Сирадж, который занимал должность в сфере безопасности в политическом бюро ХАМАС и Комитете по труду ХАМАС; Сами Удех, командующий общим механизмом безопасности ХАМАС», - говорится в сообщении.

Как указано, «истребители ВВС Израиля нанесли удар и уничтожили террористов, пока они прятались в укрепленном и оборудованном подземном комплексе на севере Газы. Комплекс служил командно-контрольным центром ХАМАС и позволял старшим оперативникам оставаться внутри него в течение длительного времени».

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