Байден впервые за два месяца созвонился с Нетаньяху: призвал к дипломатии с Ливаном и защите гражданских

Президент США Джо Байден в среду призвал премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху найти дипломатическое решение конфликта в Ливане и свести к минимуму жертвы среди мирного населения во время ударов Израиля по «Хезболле», хотя предыдущие призывы к сдержанности со стороны США остались без ответа. Об этом пишет Financial Times, передает УНН.

Детали

Президент США и премьер-министр Израиля созвонились впервые за два месяца после нового всплеска напряженности в отношениях между двумя союзниками, углубленного недопониманием относительно подхода Израиля к расширению конфликта на Ближнем Востоке.

Разговор, который Белый дом охарактеризовал как «прямой» и «продуктивный», состоялся в тот момент, когда официальные лица США пытаются ограничить реакцию Израиля на ракетный удар Ирана по стране на прошлой неделе и сдержать его наземное наступление на юге Ливана.

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Однако широко распространены сомнения относительно влияния Байдена на Нетаньяху после того, как израильский премьер-министр раз за разом игнорировал просьбы Вашингтона о более ограниченных военных операциях и более активном дипломатическом взаимодействии с момента начала войны в Газе в октябре 2023 года, пишет Financial Times.

Эти опасения усилились в последние недели, когда израильские военные резко усилили удары по «Хезболле» в Ливане, прямо игнорируя призывы Байдена к прекращению огня в регионе на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке в прошлом месяце.

Согласно заявлению Белого дома, в среду в разговоре с Нетаньяху Байден не призывал Израиль прекратить все военные операции в Ливане. Но он сказал премьер-министру, что необходимо «дипломатическое соглашение», чтобы ливанские и израильские гражданские лица вернулись в свои дома по обе стороны «голубой линии» - фактической границы между странами. Он также призвал Израиль «свести к минимуму ущерб гражданскому населению» в Ливане, особенно в столице Бейруте.

Белый дом не сообщил, обсуждали ли два лидера будущий ответ Израиля Ирану, хотя президент США предостерег израильтян от ударов по ядерным объектам и энергетической инфраструктуре.

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Но хотя Байден и другие высокопоставленные американские чиновники неоднократно раздражались и даже возмущались из-за нежелания Нетаньяху прислушиваться к их советам, они не желали вносить какие-либо серьезные изменения в политику США, чтобы усилить давление на Израиль - например, вводить эмбарго на поставки оружия.

В последние недели официальные лица США признали, что Израиль добился, по их мнению, тактических успехов в борьбе с «Хезболлой» в Ливане после того, как убил ее лидера Хасана Насраллу и нанес значительный ущерб возможностям этой группировки наносить удары по Израилю.

Но Вашингтон также предостерегает Израиль от чрезмерного увлечения, настаивая на том, что необходимо вернуться к перемирию.