Нетаньяху сообщил США, что Израиль планирует удар по военным объектам Ирана, а не ядерным
Киев • УНН
Премьер Израиля сообщил США о намерении атаковать военную инфраструктуру Ирана в ответ на атаку. Это решение повлияло на готовность США предоставить Израилю систему противоракетной обороны THAAD.
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху сообщил администрации президента США Джо Байдена, что готов нанести удар по военным, а не нефтяным или ядерным объектам в Иране, предлагая более ограниченный контрудар, направленный на предотвращение полномасштабной войны. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой двух чиновников, передает УНН.
Детали
Как сообщается, во время первого телефонного разговора Байдена и Нетаньяху за более чем семь недель премьер-министр Израиля заявил, что планирует нанести удар по военной инфраструктуре в Иране.
Один из чиновников сообщил The Washington Post, что действия в ответ на массированную атаку Ирана на Израиль будут выверены, чтобы избежать восприятия "политического вмешательства в выборы в США".
По мнению аналитиков, израильский удар по иранским нефтяным объектам может привести к резкому росту цен на энергоносители, в то время как атака на ядерную исследовательскую программу страны может стереть любые красные линии, регулирующие конфликт Израиля с Тегераном, спровоцировав дальнейшую эскалацию и рискуя более прямой военной ролью США.
Израильский план атаковать только военные объекты Ирана был встречен в Вашингтоне "с облегчением", передает WP.
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"Более сдержанная позиция", которую занял теперь Нетаньяху, повлияла на решение Вашингтона направить Тель-Авиву мощную систему противоракетной обороны THAAD, О том, что в Израиле будет размещена батарея THAAD, Пентагон заявил 13 октября.
Впрочем, как сообщается, в израильском оборонном ведомстве есть опасения, что удар будет недостаточно мощным - или недостаточно публичным - чтобы сдержать Иран от нового прямого нападения на Израиль или от разработки ядерного оружия.