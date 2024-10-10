Израильская армия обстреляла миротворцев ООН в Ливане

Миротворческое подразделение ООН в Ливане обвинило Израиль в нападении на свою штаб-квартиру на юге страны. Одним из объектов обстрела стала главная база Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) в городе Накура.

Пишет УНН со ссылкой на El Mundo.

Двое миротворцев из миротворческих сил ООН, дислоцированных между Ливаном и Израилем, UNIFIL, были ранены в результате «израильского танкового обстрела» их штаб-квартиры на юге Ливана. Речь идет о попадании в штаб Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) в городе Накура.

Сегодня утром двое миротворцев ООН получили ранения после того, как танк израильской армии «Меркава» обстрелял наблюдательную башню в штаб-квартире ЮНСОЛ в Рас-эль-Накуре, попав прямо в нее и сбив с ног двух миротворцев - говорится в заявлении ВСООНЛ.

По данным ВСООНЛ, израильская армия также обстреляла «вход в бункер, где прятались миротворцы» в Накуре. В результате этого были повреждены транспортные средства и система связи. По данным сил охраны ООН, над позицией солдат ВСООНЛ был замечен израильский беспилотник, который подлетел ко входу в бункер.

Справка

Миссия ООН была создана в 1978 году и восстановлена в 2006 году для мониторинга так называемой «голубой линии» - неофициально согласованной сухопутной границы между Израилем и Ливаном.

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Накура расположена недалеко от демаркационной линии между Израилем и Ливаном, и здесь расположен штаб миссии ВСООНЛ. Армия Израиля начала наземное наступление в Ливане неделю назад и заявляет, что воюет там против ополчения Хезболлы.

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