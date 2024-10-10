Ізраїльська армія обстріляла миротворців ООН у Лівані
Київ • УНН
Ізраїльська армія обстріляла штаб-квартиру ВСООНЛ у місті Накура на півдні Лівану. Двоє миротворців отримали поранення, пошкоджено транспортні засоби та систему зв'язку.
Миротворчий підрозділ ООН у Лівані звинуватив Ізраїль у нападі на свою штаб-квартиру на півдні країни. Одним з об'єктів обстрілу стала головна база Тимчасових сил ООН у Лівані (ТСООНЛ) у місті Накура.
Пише УНН із посиланням на El Mundo.
Двоє миротворців з миротворчих сил ООН, дислокованих між Ліваном та Ізраїлем, UNIFIL, були поранені в результаті "ізраїльського танкового обстрілу" їхньої штаб-квартири на півдні Лівану. Йдеться про влучання у штаб Тимчасових сил ООН в Лівані (ВСООНЛ) в місті Накура.
Сьогодні вранці двоє миротворців ООН отримали поранення після того, як танк ізраїльської армії "Меркава" обстріляв спостережну вежу в штаб-квартирі ВСООНЛ в Рас-ель-Накурі, влучивши прямо в неї і збивши з ніг двох миротворців
За даними ВСООНЛ, ізраїльська армія також обстріляла "вхід у бункер, де ховалися миротворці" в Накурі. Унаслідок цього було пошкоджено транспортні засоби та систему зв'язку. За даними сил охорони ООН, над позицією солдатів ВСООНЛ був помічений ізраїльський безпілотник, який підлетів до входу в бункер.
Довідка
Місія ООН була створена в 1978 році і відновлена в 2006 році для моніторингу так званої "блакитної лінії" - неофіційно узгодженого сухопутного кордону між Ізраїлем і Ліваном.
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Накура розташована недалеко від демаркаційної лінії між Ізраїлем і Ліваном, і тут розташований штаб місії ВСООНЛ. Армія Ізраїлю почала наземний наступ у Лівані тиждень тому і заявляє, що воює там проти ополчення Хезболли.
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