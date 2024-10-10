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Ізраїльська армія обстріляла миротворців ООН у Лівані

Ізраїльська армія обстріляла миротворців ООН у Лівані

Київ • УНН

 • 17997 перегляди

Ізраїльська армія обстріляла штаб-квартиру ВСООНЛ у місті Накура на півдні Лівану. Двоє миротворців отримали поранення, пошкоджено транспортні засоби та систему зв'язку.

Миротворчий підрозділ ООН у Лівані звинуватив Ізраїль у нападі на свою штаб-квартиру на півдні країни. Одним з об'єктів обстрілу стала головна база Тимчасових сил ООН у Лівані (ТСООНЛ) у місті Накура.

Пише УНН із посиланням на El Mundo.

Двоє миротворців з миротворчих сил ООН, дислокованих між Ліваном та Ізраїлем, UNIFIL, були поранені в результаті "ізраїльського танкового обстрілу" їхньої штаб-квартири на півдні Лівану. Йдеться про влучання у штаб Тимчасових сил ООН в Лівані (ВСООНЛ) в місті Накура.

Сьогодні вранці двоє миротворців ООН отримали поранення після того, як танк ізраїльської армії "Меркава" обстріляв спостережну вежу в штаб-квартирі ВСООНЛ в Рас-ель-Накурі, влучивши прямо в неї і збивши з ніг двох миротворців

- йдеться в заяві ВСООНЛ.

За даними ВСООНЛ, ізраїльська армія також обстріляла "вхід у бункер, де ховалися миротворці" в Накурі. Унаслідок цього було пошкоджено транспортні засоби та систему зв'язку. За даними сил охорони ООН, над позицією солдатів ВСООНЛ був помічений ізраїльський безпілотник, який підлетів до входу в бункер.

Довідка

Місія ООН була створена в 1978 році і відновлена в 2006 році для моніторингу так званої "блакитної лінії" - неофіційно узгодженого сухопутного кордону між Ізраїлем і Ліваном.

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Накура розташована недалеко від демаркаційної лінії між Ізраїлем і Ліваном, і тут розташований штаб місії ВСООНЛ. Армія Ізраїлю почала наземний наступ у Лівані тиждень тому і заявляє, що воює там проти ополчення Хезболли.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

ВійнаПолітика
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